La agricultura colapsa Madrid contra el tratado del Mercosur

El campo de todo el Estado español se enfrenta a la Moncloa para protestar contra el tratado del Mercosur y los recortes de Bruselas a la política agrícola común. Unos 8.000 agricultores y unos 500 tractores han llegado esta mañana a Madrid para marchar contra un giro político europeo que, aseguran, amenaza «a toda la sociedad». Hasta la capital española se han desplazado cinco columnas, una de ellas desde Cataluña; para abuchear al ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de las rebajas de los recursos europeos dedicados al sector primario y a la cada vez más próxima entrada en vigor del acuerdo comercial con las potencias latinoamericanas -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-, ahora congelado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Finalmente, la marcha se limitará a medio millar de tractores, un tercio de los que esperaban movilizar las organizaciones agrícolas. El recorte ha venido a instancia de la delegación del gobierno español en Madrid, que ha impedido que entren a la capital más de 500 vehículos agrarios. Los agricultores de todo el Estado tienen previsto bloquear el paseo de Recoletos y el paseo del Prado, desde la plaza de Colón hasta la sede del ministerio de Agricultura. Con este asalto, los organizadores buscan denunciar la deriva del gobierno español a favor de los postulados de la UE, pero también trasladar a la ciudadanía cómo el programa agrario de la Comisión de Ursula von der Leyen supone una amenaza para el sector primario del Estado. «Todos tenemos que comer tres veces al día, y todos quisiéramos comer aquello que sea bueno para nuestra salud», ha razonado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones -organización de la que forma parte Unió de Pagesos, la entidad agraria mayoritaria de Cataluña-. Una garantía que, aseguran, está en duda si se aprueba la entrada masiva de alimentos del Mercosur al mercado europeo.

Cabe recordar que la posición del gobierno español ha sido cambiante durante los últimos años de negociación del tratado. En los meses posteriores a las marchas agrícolas de enero y febrero de 2024, el ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, se abrió al diálogo con la agricultura, e incluso presionó a la CE -sin éxito- para incluir en el tratado del Mercosur las cláusulas espejo que habrían forzado a los exportadores del Cono Sur a cumplir los mismos estándares de calidad, salud y derechos laborales impuestos al primario de los 27. Últimamente, sin embargo, la Moncloa ha reivindicado el acuerdo, hasta el punto de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a la iniciativa del canciller alemán, Friedrich Merz, para impulsar la aplicación del capítulo comercial del tratado antes de la resolución del TJUE, amparándose en las competencias exclusivas de la Comisión en términos de comercio internacional. El apoyo del ejecutivo español al acuerdo ha tensado las relaciones con la agricultura, que ha llegado a denunciar su «papel lamentable» en el asunto.

Imagen de archivo de tractores entrando en Barcelona por la Meridiana | Maria Asmarat (ACN)

Quejas desde Cataluña

La agricultura catalana ha encontrado mejores aliados en las formaciones políticas del Parlamento que sus interlocutores españoles en el Congreso. Cabe recordar que las formaciones mayoritarias en el Parlamento Europeo, las familias europeas del PP y el PSOE-PSC, han estado consistentemente a favor del acuerdo. Los agricultores movilizados han celebrado la atracción de la convocatoria para modificar los posicionamientos de las formaciones mayoritarias en el Congreso: «El PP y el PSOE tendrán que hacer lo que pedimos los ciudadanos, porque para eso los hemos votado«, ha rematado Cortés.

Los partidos catalanes, por su parte, lo han rechazado ampliamente, y han presionado a la Moncloa para modificar su posición. En Estrasburgo, la eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Diana Riba, ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo; denunciando que «rompe nuestra soberanía» en términos alimentarios. También en el Parlamento se han levantado voces, como la de los diputados de Junts, Salvador Vergés, o de la CUP, Dani Cornellà, que se han sumado a la oposición del primario del Principado.

La pasada semana, Unió de Pagesos solicitó a las formaciones catalanas que insten al gobierno de Sánchez a rechazar la aplicación provisional del acuerdo transatlántico, recordando el «grave impacto que supondría la aprobación del tratado en el sector agrario catalán»; especialmente en eslabones relevantes, como el bovino, el arroz, los cítricos o el porcino. «La agricultura debería competir con importaciones que no están sujetas a los mismos estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos», reclaman los agricultores y ganaderos.