La pagesia col·lapsa Madrid contra el tractat del Mercosur

El camp de tot l’Estat espanyol salta al coll de la Moncloa per protestar contra el tractat del Mercosur i les retallades de Brussel·les a la política agrària comuna. Uns 8.000 pagesos i uns 500 tractors han arribat aquest matí a Madrid per marxar contra un gir polític europeu que, asseguren, amenaça “la societat sencera”. Fins a la capital espanyola s’han desplaçat cinc columnes, una d’elles des de Catalunya; per escridassar l’executiu de Pedro Sánchez arran de les rebaixes dels recursos europeus dedicats al sector primari i a la cada cop més pròxima entrada en vigor de l’acord comercial amb les potències llatinoamericanes -el Brasil, l’Argentina, Uruguai i Paraguai-, ara congelat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Finalment, la marxa es limitarà a mig miler de tractors, un terç dels que esperaven mobilitzar les organitzacions pageses. La retallada ha vingut a instància de la delegació del govern espanyol a Madrid, que ha impedit que entrin a la capital més de 500 vehicles agraris. Els pagesos de tot l’Estat tenen previst bloquejar el passeig de Recoletos i el passeig d’El Prado, des de la plaça de Colón fins a la seu del ministeri d’Agricultura. Amb aquest assalt, els organitzadors busquen denunciar la deriva del govern espanyol a favor dels postulats de la UE, però també traslladar a la ciutadania com el programa agrari de la Comissió d’Ursula von der Leyen suposa una amenaça per al sector primari de l’Estat. “Tots hem de menjar tres cops al dia, i tots voldríem menjar allò que sigui bo per a la nostra salut”, ha raonat Luis Cortés, coordinador estatal d’Unión de Uniones -organització de la qual forma part Unió de Pagesos, l’entitat agrària majoritària de Catalunya-. Una garantia que, asseguren, està en dubte si s’aprova l’entrada massiva d’aliments del Mercosur al mercat europeu.
Cal recordar que la posició del govern espanyol ha estat canviant durant els darrers anys de negociació del tractat. En els mesos posteriors a les marxes pageses del gener i el febrer del 2024, el ministeri d’Agricultura, dirigit per Luis Planas, es va obrir al diàleg amb la pagesia, i fins i tot va pressionar la CE -sense èxit- per incloure al tractat del Mercosur les clàusules mirall que haurien forçat els exportadors del Con Sud a complir els mateixos estàndards de qualitat, salut i drets laborals imposats al primari dels 27. Darrerament, però, la Moncloa ha reivindicat l’acord, fins al punt que el president del govern, Pedro Sánchez, s’ha sumat a la iniciativa del canceller alemany, Friedrich Merz, per tirar endavant l’aplicació del capítol comercial del tractat abans de la resolució del TJUE, emparant-se en les competències exclusives de la Comissió en termes de comerç internacional. El suport de l’executiu espanyol a l’acord ha tensat les relacions amb la pagesia, que ha arribat a denunciar el seu “paper lamentable” en l’afer.
Queixes des de Catalunya
La pagesia catalana ha trobat millors aliats en les formacions polítiques del Parlament que no pas els seus interlocutors espanyols en el Congrés. Cal recordar que les formacions majoritàries a l’Eurocambra, les famílies europees del PP i el PSOE-PSC, han estat consistentment a favor de l’acord. Els agricultors mobilitzats han celebrat l’atracció de la convocatòria per modificar els posicionaments de les formacions majoritàries al Congrés: “El PP i el PSOE hauran de fer allò que demanem els ciutadans, perquè per això els hem votat“, ha reblat Cortés.
Els partits catalans, per la seva banda, l’han rebutjat amplament, i han pressionat la Moncloa per modificar la seva posició. A Estrasburg, l’eurodiputada d’Esquerra Republicana de Catalunya, Diana Riba, ha estat una de les veus més crítiques amb l’acord; tot denunciant que “trenca la nostra sobirania” en termes alimentaris. També al Parlament s’han aixecat veus, com ara la dels diputats de Junts, Salvador Vergés, o de la CUP, Dani Cornellà, que s’han sumat a l’oposició del primari del Principat.
La passada setmana, Unió de Pagesos va sol·licitar les formacions catalanes que instin el govern de Sánchez a rebutjar l’aplicació provisional de l’entesa transatlàntica, tot recordant el “greu impacte que suposaria l’aprovació del tractat en el sector agrari català”; especialment en baules rellevants, com el boví, l’arròs, els cítrics o el porcí. “La pagesia hauria de competir amb importacions que no estan subjectes als mateixos estàndards ambientals, sanitaris i de benestar animal que s’exigeixen als productors europeus”, reclamen els agricultors i ramaders.