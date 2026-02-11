La pagesia assenyala els partits espanyols per haver “assassinat” el camp

“El camp mor i té assassins“. Els 8.000 pagesos que han col·lapsat el centre de Madrid no s’han estat de tirar amb bala contra els principals partits espanyols pel seu suport al tractat comercial del Mercosur i les retallades en el pressupost de la política agrària comuna imposades per la Comissió Europea. En una manifestació que deixa veure l’enuig del sector primari de l’Estat –amb una representació catalana nodrida-, les principals organitzacions agrícoles han dirigit les seves protestes cap al carrer Gènova, sota la finestra de la seu del Partit Popular; i al passeig Infanta Isabel, a la seu del ministeri d’Agricultura. “El PP i el PSOE hauran de fer allò que demanem els ciutadans, que per això els hem votat. Tenim uns partits polítics que no ens defensen“, ha esclatat Luis Cortés, coordinador estatal d’Unión de Uniones -l’entitat confederal a dins de la qual opera la catalana Unió de Pagesos, majoritària al sector agrari del Principat-.
Els atacs als dos principals partits del règim s’han centrat al seu suport a l’Eurocambra de les diverses fases del tractat del Mercosur. Cal recordar que els representants a Estrasburg de Gènova i Ferraz van constar entre els vots negatius a la iniciativa per paralitzar l’acord perquè el revisés el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un recurs de les esquerres i els liberals francesos que té, ara per ara, paralitzada l’aplicació de la zona de lliure comerç. “Hem passat per Gènova a dir al senyor Feijóo que s’equivoca i anirem a Agricultura a dir al senyor Planas que els acords són per complir-los, que hi tingui claríssim”, ha etzibat Cortés, tot recordant l’entesa que va ratificar el ministre després de les marxes del 2024 per incloure al tractat les palanques legals reclamades pels pagesos, com ara les clàusules mirall, ara desaparegudes del debat legal. Els escarafalls s’han estès també al president espanyol, amb crits explícits contra Pedro Sánchez des d’alguns tractors.
Pròximes mobilitzacions
Els agricultors i ramaders mobilitzats han posat el focus en la seguretat alimentària durant la manifestació. “Si avui anem a comprar un filet de vedella -ha reflexionat Cortés- sabem que és sa. A partir de l’any vinent, si se signa aquest acord, podria haver estat hormonat”. Per la seva banda, Miguel Ángel Aguilera, president d’Unaspi, l’organització de sindicats agraris independents, ha alertat que les polítiques europees estan “arruïnant” el camp. “Els acords del Mercosur seran l’estocada final al sector primari, i cal fer saber als ciutadans que els afecta directament”, ha lamentat el dirigent pagès. A l’amenaça de les importacions de baix cost de l’Amèrica Llatina, els pagesos afegeixen la crisi que suposa la rebaixa de la dotació pressupostària a les ajudes vinculades a la política agrària comuna, que queda “pràcticament condemnada a desaparèixer”; així com la manca d’incentius per al relleu generacional.
Entre les reclamacions pageses destaquen l’aturada de l’acord UE-Mercosur, amb exigències per a Pedro Sánchez perquè retiri el seu suport als països de la unió que volen aplicar-lo sense el vistiplau del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També reclamen actualitzar els protocols de seguretat animal, incentivar l’entrada de joves al sector o millorar les concessions públiques al camp. A tal fi, Cortés manté el dit al gatell de la mobilització: “Si no aconseguim que el govern modifiqui la seva postura en els pròxims dies, els tractors tornaran a recórrer els carrers de Madrid”, ha insistit. Ara per ara, l’executiu ha hagut de desplegar prop de 2.000 efectius policials, entre policia nacional i Guàrdia Civil; que s’afegiran als cossos locals de seguretat dels municipis afectats, principalment la capital espanyola. Queda per veure si, com reivindiquen, els agricultors i ramaders aconsegueixen, com van fer el 2024, “fer del sector primari una qüestió d’Estat.