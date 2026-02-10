Brussel·les retira els aranzels als Cupra Tavascan fabricats a la Xina

La Comissió Europea i Seat arriben a un acord per aixecar els aranzels que pesaven sobre els models de Cupra Tavascan, un dels principals models electrificats de la companyia catalana, que es fabriquen a la planta d’Anhui, a la Xina. Brussel·les accedeix així a les demandes del Grup Volkswagen, que havia quedat atrapat en la batalla aranzelària amb Pequín el novembre del 2024, quan l’executiu dels 27 es va llançar a protegir el sector local de l’automòbil amb impostos a les importacions asiàtiques. A canvi, però, la multinacional oferirà el model a “un preu mínim” per als consumidors europeus, i es compromet a “limitar els volums d’importació”, a més d’entomar inversions en “projectes relacionats amb els vehicles elèctrics de bateria” a territori comunitari.
El Cupra Tavascan, cal recordar, patia un aranzel de més del 30% per poder arribar a Europa: sumava el 10% general, que grava totes les compres comunitàries a la Xina, al 20,7% addicional aplicable només a les compres de vehicles elèctrics. En endavant, segons ha comunicat la CE, el grup Volkswagen “podrà odrà exportar el seu model Cupra Tavascan a la UE a un preu igual o superior al preu mínim d’importació proposat i quedarà exempt dels drets compensatoris imposats a les importacions de vehicles elèctrics de bateria (BEV) procedents de la Xina”. Si bé les limitacions al negoci xinès encara es mantindran vigents, l’executiu que lidera Ursula von der Leyen considera que el permís d’importació al Tavascan “no perjudicarà la indústria de la UE”; en bona manera per les limitacions pactades entre les parts.
Fi al “risc per a la companyia”
Des del novembre del 2024, quan va començar la batalla comercial, circumscrita al cotxe elèctric, entre la Comissió i el govern xinès, Seat reclamava una “solució” per als productes fabricats a les seves plantes al gegant asiàtic. Segons la multinacional amb seu a Martorell, una barrera com la que afectava el Tavascan “posava en risc el futur de tota la companyia”. Denunciaven, a més, la manca de sentit de l’aranzel, atès que el cotxe en qüestió és “íntegrament europeu” en el disseny i el desenvolupament, i només passa per la Xina per al seu assemblatge.
Els contactes entre les parts van romandre congelats durant més d’un any, fins a finals del 2025, quan Brussel·les va obrir la porta a negociar amb l’empresa. Dos mesos després, el conflicte s’ha solucionat amb un acord que farà més accessible per als conductors europeus un model “clau per a Seat i pilar del compromís de la companyia amb l’electrificació”. L’automobilística ha aprofitat la concessió per recordar que el Tavascan “és un projecte europeu, dissenyat i desenvolupat a Europa i produït a la Xina per una filial participada majoritàriament per Volkswagen”; i ha lamentat l'”impacte significatiu” que han generat els aranzels sobre la caixa de l’empresa, atès que “mai han traslladat a preus” l’impost de la Comissió.