Seat i Cupra van guanyar el 2025 uns 40,9 milions d’euros. La xifra suposa una caiguda del 92% respecte als resultats del 2024. La companyia ho ha atribuït als aranzels europeus sobre el Cupra Tavascan, a un mercat “més difícil” i a l’augment dels costos, tot i que va registrar ingressos i vendes rècord.
En una roda de premsa, el conseller delegat de Seat, Markus Haupt, ha avançat que el 2026 continuarà sent un any “complex”, però l’afronta amb confiança per l’eliminació dels aranzels al Cupra Tavascan i l’aposta per l’electrificació.
Tal com va explicar Món Economia a finals d’octubre de l’any passat, els beneficis operatius de Seat i Cupra s’havien reduït un 96% fins al setembre, segons les dades que va donar a conèixer el Grup Volkswagen. Finalment, la davallada dels beneficis operatius s’ha situat en el 99,8%, fins al milió d’euros.
Un aranzel del 20,7% pel Cupra Tavascan fabricat a Xina
La direcció de Seat ha insistit que la baixada dels beneficis està directament relacionada amb els aranzels de la UE al Cupra Tavascan. Es tracta d’un aranzel del 20,7% que la Unió Europea va imposar a la importació del Cupra Tavascan, fabricat a la Xina.
Seat va assumir el sobrecost i no el va traslladar als clients, la quals cosa ha tingut uns efectes sobre la rendibilitat de l’empresa. El conseller delegat ha recordat que des de l’11 de febrer, l’aranzel ja no s’aplica i en un futur els resultats haurien de millorar.
Rècord de vendes
Tot i la caiguda dels beneficis, Cupra i Seat van facturar el 2025 uns 15.115 milions d’euros, un 5,1% més que el 2024. La quantitat també suposa un rècord per a la companyia. En total, l’any passat, l’empresa va vendre 586.300 cotxes, un 5% més
Segons Haupt, Seat ha fet una aposta molt clara per l’electrificació, un fet que també ha afectat la rendibilitat. En sis anys, el grup ha invertit més de 6.200 milions d’euros en la transformació industrial, inclosa la preparació per fabricar la nova família de cotxes elèctrics urbans del grup Volkswagen a Martorell i la nova planta d’assemblatge de bateries.
El Cupra Raval es presentarà el 9 d’abril
El 2026 estarà marcat pel llançament del Cupra Raval, el seu nou model elèctric urbà, que es presentarà oficialment el 9 d’abril en un esdeveniment simultani a 16 ciutats.