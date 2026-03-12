Seat y Cupra ganaron en 2025 unos 40,9 millones de euros. La cifra supone una caída del 92% respecto a los resultados de 2024. La compañía lo ha atribuido a los aranceles europeos sobre el Cupra Tavascan, a un mercado “más difícil” y al aumento de los costos, aunque registró ingresos y ventas récord.

En una rueda de prensa, el consejero delegado de Seat, Markus Haupt, adelantó que 2026 seguirá siendo un año «complejo», pero lo afronta con confianza por la eliminación de los aranceles al Cupra Tavascan y la apuesta por la electrificación.

Tal como explicó Món Economia a finales de octubre del año pasado, los beneficios operativos de Seat y Cupra se habían reducido un 96% hasta septiembre, según los datos que dio a conocer el Grupo Volkswagen. Finalmente, la caída de los beneficios operativos se situó en el 99,8%, hasta el millón de euros.

Un arancel del 20,7% por el Cupra Tavascan fabricado en China

La dirección de Seat ha insistido en que la bajada de los beneficios está directamente relacionada con los aranceles de la UE al Cupra Tavascan. Se trata de un arancel del 20,7% que la Unión Europea impuso a la importación del Cupra Tavascan, fabricado en China.

Un Cupra Raval cubierto con una lona en la línea de montaje / ACN

Seat asumió el sobrecosto y no lo trasladó a los clientes, lo cual ha tenido efectos sobre la rentabilidad de la empresa. El consejero delegado recordó que desde el 11 de febrero, el arancel ya no se aplica y en el futuro los resultados deberían mejorar.

Récord de ventas

A pesar de la caída de los beneficios, Cupra y Seat facturaron en 2025 unos 15.115 millones de euros, un 5,1% más que en 2024. La cantidad también supone un récord para la compañía. En total, el año pasado, la empresa vendió 586.300 coches, un 5% más.

Según Haupt, Seat ha hecho una apuesta muy clara por la electrificación, un hecho que también ha afectado la rentabilidad. En seis años, el grupo ha invertido más de 6.200 millones de euros en la transformación industrial, incluida la preparación para fabricar la nueva familia de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen en Martorell y la nueva planta de ensamblaje de baterías.

El Cupra Raval se presentará el 9 de abril

El 2026 estará marcado por el lanzamiento del Cupra Raval, su nuevo modelo eléctrico urbano, que se presentará oficialmente el 9 de abril en un evento simultáneo en 16 ciudades.