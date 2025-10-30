Els beneficis operatius de Cupra i Seat s’han desplomat un 96%, segons els resultats donats a conèixer aquest dijous pel Grup Volkswagen, entre el gener i el setembre en comparació amb el mateix període de l’any passat. En total, Cupra i Seat han obtingut uns beneficis operatius de 16 milions.
Segons l’empresa, aquesta davallada ha estat deguda a diversos factors com els mix de vendes, els aranzels que han afectat el Cupra Tavascan -que es fabrica a la Xina- i a uns costos de producció més elevats.
Un 6,9 més de facturació
La marca va tancar el període amb una facturació d’11.241 milions d’euros, un 6,9% més que l’any anterior, i havent venut 481.000 vehicles, un 3,25% interanual més -incloent l’Audi A1 construït en la planta de Martorell-, ha recollit l’agència Europa Press.
Segons l’empresa, les vendes de models 100% elèctrics com el Cupra Born i el Cupra Tavascan “van tenir una major demanda”, tot i que també van pujar les vendes del Cupra Terramar i el Cupra Leon. Entre Cupra i Seat van entregar 439.496 cotxes durant els primers nou mesos de l’any, un 4,1% més.
El benefici net del Grup Volkswagen cau un 61,4%
Pel que fa al Grup Volkswagen, aquest va comptabilitzar un benefici net de 3.405 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, un 61,4% inferior a la del mateix període del 2024.
“El resultat financer és significativament més feble al de l’any anterior, a causa del menor marge en la venda de vehicles elèctrics”, ha assenyalat el director financer del Grup Volkswagen, Arno Antlitz.
La facturació de Volkswagen va créixer un 0,6% entre gener i setembre, fins als 238.669 milions d’euros, en tant que el seu benefici operatiu es va situar en 5.408 milions d’euros, un 57,8% menys.