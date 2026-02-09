El Tribunal de Comptes Europeu ha alertat aquest dilluns que la nova estructura de la política agrària comuna (PAC) pot provocar “retards” en el pagament d’ajudes al sector agrícola. A través d’un comunicat, els auditors europeus apunten que l’estructura jurídica de la nova normativa és més “complexa”, cosa que es traduirà en “més incertesa” per als beneficiaris de les ajudes. És a dir, més incertesa per als pagesos. Per primera vegada des de la creació de la PAC el 1962, el nou macropressupost europeu per al període 2028-2034 no comptarà amb un fons específic per al sector agrícola, sinó que fusionarà el finançament al sector agroalimentari i al desenvolupament rural. En aquest sentit, l’import total de les ajudes només es donarà a conèixer un cop els estats hagin adoptat els seus plans nacionals d’aquest fons únic.
La reestructuració de la política agrària comuna hauria de dotar de més “flexibilitat” el macropressupost, tal com va defensar la Comissió Europea en la seva proposta, però els auditors alerten que això “redueix la predicibilitat” dins el sector i, en última instància, “posa en risc els objectius de simplificació”: “Per als beneficiaris dels fons, això podria generar impredictibilitat en la fase de planificació sobre les quantitats que poden esperar”, assenyala el Tribunal de Comptes. Al mateix temps, tal com apunten en el comunicat, també veuen “difícil” comparar la despesa de la PAC en el marc de l’actual macropressupost respecte a les possibles assignacions futures, cosa que també suma incertesa per al sector.
Els riscos de la nova norma
Des de Brussel·les defensen que aquesta nova política agrària comuna dota de més “flexibilitat” els estats membre per sostenir el camp, però també els dota de més incertesa. És per això que els mateixos auditors subratllen que aquesta nova manera de treballar “no ha de posar en perill els objectius comuns de la PAC”, com ara uns ingressos justos per als agricultors, la protecció del medi ambient, l’acció pel clima o la seguretat alimentària. “Tot plegat podria afectar negativament la competència lleial i el funcionament del mercat interior”, adverteixen. Així doncs, el tribunal apunta que les diferents institucions europees podrien traslladar altres disposicions del pressupost per “completar la política agrària” i, en paral·lel, insten la Comissió Europea a desenvolupar “de forma eficaç” la seva funció rectora.