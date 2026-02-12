L’Eurocambra busca calmar els pagesos amb noves mesures contra la competència deslleial

Les protestes de la pagesia tornen a marcar l’agenda al Parlament Europeu. L’Eurocambra ha provat aquest dijous un nou paquet de mesures per protegir els agricultors de la competència deslleial internacional. Les noves normatives busquen adreçar les queixes del sector primari, que ha tornat a esclatar en els mercats agraris de la UE amb el nou intent d’aprovar el tractat comercial del Mercosur. El text ha estat aprovat amb una ampla majoria: 555 vots a favor, cap en contra i només 26 abstencions; i busca “garantir remuneracions justes” per als productors comunitaris, amenaçats pels nous fluxos comercials procedents del Brasil, l’Argentina, Uruguai i Paraguai.
Dins el paquet regulador, Estrasburg permet als estats membres a intervenir el mercat sense necessitat de consens de tots els 27 si entén que un sector agrari rellevant pateix els estralls de les importacions massives. D’aquesta manera, cada país podria bloquejar pràctiques comercials que consideri “deslleials” per part de països tercers sense haver de presentar una denúncia formal davant les autoritats de Brussel·les. L’objectiu és que la pagesia de la UE tingui una millor posició negociadora envers els “grans operadors” alimentaris llatinoamericans, així com procedents d’altres països que hagin signat tractats comercials amb Brussel·les. A més, garanteix que les empreses que venguin productes alimentaris dins la UE tinguin un “representant o punt de contacte responsable” dins el territori comunitari per evitar que puguin incomplir la legislació deslocalitzant la seva seu.
Unió reguladora
Amb aquest nou reglament, Estrasburg facilita també la comunicació entre les autoritats comercials nacionals, a través de la plataforma d’informació del mercat exterior. Es tracta d’una aplicació que ja està a disposició de les autoritats nacionals, si bé sortirà reforçada a partir d’aquest nou acord, amb l’objectiu d'”accelerar les respostes i reforçar l’efecte dissuasiu” envers pràctiques internacionals irregulars. Val a dir que els governs dels 27 encara hauran de ratificar la reforma en la pròxima reunió del Consell. En cas que passi l’escull executiu, Brussel·les amplificarà la Directiva sobre Pràctiques Comercials Deslleials amb eines de “cooperació transfronterera” per evitar l’enfrontament amb proveïdors i clients externs, així com amb competidors internacionals.