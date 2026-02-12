L’episodi de forts vents a Catalunya ha fet que el sector bancari també s’hagi vist afectat. Dues de les institucions bancàries més grans del país com són CaixaBank i el BBVA han tancat les seves oficines en aquelles comarques que es trobaven en alerta màxima per vent. Concretament, Caixabank i el BBVA han tancat les seves oficines en les 21 comarques on el Govern va decretar l’alerta vermella per vent. Segons Caixabank, la mesura es pren per garantir la “protecció i seguretat” dels treballadors de l’entitat i la dels clients que haguessin de necessitar assistència bancària. “Atès el compromís de CaixaBank amb la protecció i seguretat dels seus empleats i clients i al protocol de l’entitat davant aquesta mena de situacions, hem acordat el tancament de les oficines en les 21 comarques amb alerta vermella meteorològica i extremar la precaució en l’obertura d’oficines en la resta del territori afectat”, ha explicat l’entitat a través de les xarxes socials. Pel que fa al BBVA, l’entitat basca també ha tancat les seves oficines en aquelles comarques on s’ha instaurat l’alerta màxima per vent.
El Sabadell, al peu del canó
En canvi, el Banc Sabadell ha mantingut la seva activitat habitual i, excepte alguna incidència “puntual” en algunes oficines, s’han mantingut oberts els diversos punts d’atenció al públic repartits per tot el país. Les incidències “puntuals” de les que ha parlat l’entitat bancària catalana destaquen alguns “problemes de subministrament elèctric” derivats de les fortes ventades patides durant la jornada d’avui.
El Govern preveu que el pitjor del temporal ja ha passat
En una compareixença prèvia a la nova reunió del CECAT la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que les previsions de l’executiu català mostren que el temporal sembla que ja vagi a la baixa tot i que no es descarta que pugui haver-hi un cop fort de vent. Parlon ha alertat que durant la jornada d’avui s’han registrat valors màxims com els “105 km/h al port de Barcelona és la ratxa més forta des que hi ha registres“.