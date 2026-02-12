El episodio de fuertes vientos en Cataluña ha afectado también al sector bancario. Dos de las instituciones bancarias más grandes del país, como son CaixaBank y BBVA, han cerrado sus oficinas en aquellas comarcas que se encontraban en alerta máxima por viento. Concretamente, Caixabank y BBVA han cerrado sus oficinas en las 21 comarcas donde el Gobierno decretó la alerta roja por viento. Según Caixabank, la medida se toma para garantizar la «protección y seguridad» de los trabajadores de la entidad y de los clientes que necesiten asistencia bancaria. «Dado el compromiso de CaixaBank con la protección y seguridad de sus empleados y clientes y al protocolo de la entidad ante este tipo de situaciones, hemos acordado el cierre de las oficinas en las 21 comarcas con alerta roja meteorológica y extremar la precaución en la apertura de oficinas en el resto del territorio afectado», explicó la entidad a través de las redes sociales. En cuanto a BBVA, la entidad vasca también ha cerrado sus oficinas en aquellas comarcas donde se ha instaurado la alerta máxima por viento.

Información sobre la alerta meteorológica en Cataluña pic.twitter.com/VVJt4bicJx — CaixaBank (@caixabank) February 12, 2026

El Sabadell, al pie del cañón

En cambio, el Banco Sabadell ha mantenido su actividad habitual y, salvo alguna incidencia «puntual» en algunas oficinas, se han mantenido abiertos los diversos puntos de atención al público repartidos por todo el país. Las incidencias «puntuales» de las que ha hablado la entidad bancaria catalana destacan algunos «problemas de suministro eléctrico» derivados de las fuertes ráfagas de viento sufridas durante la jornada de hoy.

El Gobierno prevé que lo peor del temporal ya ha pasado

En una comparecencia previa a la nueva reunión del CECAT, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que las previsiones del ejecutivo catalán muestran que el temporal parece que ya va a la baja, aunque no se descarta que pueda haber un golpe fuerte de viento. Parlon ha alertado que durante la jornada de hoy se han registrado valores máximos como los «105 km/h en el puerto de Barcelona es la racha más fuerte desde que hay registros«.