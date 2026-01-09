La pagesia catalana torna a treure múscul al carrer i talla les carreteres del país en protesta per l’acord que la Unió Europea vol signat amb Mercosur per al comerç dels productes alimentaris. Els pagesos catalans han decidit fer nit en tendes de campanya, remolcs i vehicles a l’accés al port de Tarragona, un dels llocs on s’està produint l’afectació més gran i els agricultors es plantegen mantenir el tall a l’A-27 fins al pròxim diumenge.
A més d’aquests dos talls, els agricultors catalans posen pressió al govern català i l’espanyol amb talls en vies catalanes de summa importància com són l’AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); l’A-2 a Bell-lloc d’Urgell (Lleida) en sentit Barcelona; la C-16 entre Berga i Olvan (Barcelona) i la T-11 i l’A-27 d’accés al Port de Tarragona. Això suposa que la pagesia catalana està tallant una via circulatòria, com a mínim, en cadascuna de les 4 províncies catalanes des d’aquest divendres a primera hora.
Afectacions per #manifestació a hores d’ara:— Trànsit (@transit) January 9, 2026
⚫️ Vies tallades:
AP-7 entre Borrassà i Vilademuls
A-2 entre Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa
A-27 i T-11 accessos port de Tarragona
⛔️ Circulació restringida a camions:
N-II entre Bàscara i Pontós
GI-513 a Cornellà de Terri#SCT pic.twitter.com/tKHbIkR73x
Posar pressió al Govern
Els pagesos protesten per l’acord que la UE vol assolir amb el Mercosur. “L’alimentació no pot ser moneda de canvi”, alertaven des del sector al Món Economia. Aquest divendres a la tarda està previst que els pagesos es reuneixin amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, a la capital tarragonina, una reunió on els agricultors catalans volen exigir al Govern català que es posicioni en contra del tractat comercial.
A més, al llarg d’aquest divendres els pagesos es reuniran en assemblees per debatre sobre l’evolució de les mobilitzacions que s’estan produint al llarg d’aquest divendres i poder debatre sobre noves accions per protestar contra l’acord del Mercosur.