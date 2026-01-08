Nova protesta de la pagesia catalana. Prop d’un centenar de tractors tallen l’autopista AP-7 i l’N-II a l’altura de Pontós (Alt Empordà) en els dos sentits de la circulació. L’acció de força dels pagesos és contra l’acord amb el Mercosur (els països que formen part de la zona de lliure comerç llatinoamericana -el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai) i les retallades previstes a la política agrària comuna (PAC) que ha imposat la Comissió Europea que presideix Ursula von der Leyen.
El tall s’ha iniciat als voltants de les 03.00 de la matinada i està prevista que s’allargui indefinidament. Està previst que hi hagi més mobilitzacions. El portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, ha dit que l’acord amb el Mercosur és dolent per la pagesia, però també per a la ciutadania. “Juga amb la seguretat alimentària”. “Cal tenir en compte que aquí arribaran aliments del Mercosur fets amb productes que aquí són il·legals. Quins governs tenim que fan servir l’alimentació i el sector primari com a moneda de canvi”, ha lamentat Ginabreda en declaracions recollides per l‘Agència Catalana de Notícies (ACN).
Ampli desplegament dels Mossos
La protesta dels pagesos ha provocat un ampli desplegament per part dels Mossos d’Esquadra. De moment, però, no s’han registrat incidents. Els manifestants han deixat un pas obert al lateral de l’autopista perquè puguin accedir els tractors i han col·locat pneumàtics al mig de les vies que han tallat.
Al llarg del dia, els pagesos podrien intensificar les protestes al conjunt del país. Dimecres van anunciar també manifestacions al Port de Tarragona, a l’N-230 a l’altura de les Bordes i al Coll d’Ares, en un acte transfronterer conjunt amb la pagesia de Vallespir.
En un comunicat, Revolta Pagesa alerta també que l’acord amb el Mercosur suposarà que els costos laborals seran mínims, la desforestació massiva i que hi haurà una manca evident de controls, i el titlla de “competència deslleial”. El tractat s’ha de signar la setmana vinent. Els pagesos demanen tirar-lo enrere i que en el seu lloc s’implementin clàusules mirall, o sigui, que les condicions siguin les mateixes que tenen els productes dels camps d’aquí.
Controls sanitaris “realistes i adaptats al territori”
També reclamen una PAC “forta” i uns controls sanitaris “realistes i adaptats al territori”, en paral·lel a una gestió “eficient” de la fauna salvatge i cinegètica. A tot això, els pagesos afegeixen les retallades previstes de la PAC i la imposició de protocols de sanitat animal que consideren “absurds i ineficaços, dissenyats des de despatxos llunyans i completament desconnectats de la realitat del camp”.