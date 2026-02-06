Els pagesos marxen en tractor cap a Barcelona per commemorar el segon aniversari de l’anomenada Revolta Pagesa. Enmig d’aquesta mobilització de la pagesia el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha garantit als pagesos que hi haurà “resultats” però els ha demanat unitat entre el sector i l’administració catalana. “Ni tot depèn de la Generalitat ni ens en sortirem si tothom va a la seva”, ha destacat Ordeig.
El titular d’Agricultura ha assegurat que “cal anar a l’una” i ha alertat que tot no canviarà “en tres dies”. En declaracions fetes a Catalunya Ràdio i recollides per l’ACN, Ordeig ha assegurat que cal anar a Brussel·les “amb propostes concretes sota el braç” i ha llançat un dard al sector de la pagesia criticant que no val “quedar-se amb el que és bo d’Europa i dir que és una merda la resta”.
Ordeig defensa el marc europeu del comerç
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha volgut defensar el mercat comú europeu i ha destacat que la presència de Catalunya en el marc comercial europeu ha comportat molts beneficis al país malgrat que hi hagi aspectes que s’han de canviar. Ordeig ha demanat “ser honestos” a Europa i destaca que “hi ha coses que aquí no decidim. Doncs anem allà i fem arribar la nostra posició, però s’ha d’anar amb propostes concretes sota el braç”.
Ordeig ha aprofitat per recordar que a Brussel·les hi ha 27 països amb realitats diferents, un fet que suposa que no totes les postures catalanes poden imposar-se, però assegura que la seva labor com a titular d’Agricultura ha servit per defensar el sector a Catalunya. El conseller ha volgut destacar que en tots aquells aspectes que siguin competència de la Generalitat hi anirà “a totes, amb més pressupost i regulacions més fàcils per al dia a dia”. A la vegada, però, ha etzibat un petit dard cap a la pagesia assenyalant que “a Europa hi som pel que és bo, i per les altres coses hem d’anar amb les nostres demandes”.