Los agricultores marchan en tractor hacia Barcelona para conmemorar el segundo aniversario de la llamada Revuelta Agraria. En medio de esta movilización del sector agrícola, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha garantizado a los agricultores que habrá “resultados” pero les ha pedido unidad entre el sector y la administración catalana. «Ni todo depende de la Generalitat ni saldremos adelante si cada uno va a lo suyo», ha destacado Ordeig.

El titular de Agricultura ha asegurado que «es necesario ir a una» y ha alertado que no todo cambiará «en tres días». En declaraciones hechas a Catalunya Ràdio y recogidas por la ACN, Ordeig ha asegurado que hay que ir a Bruselas “con propuestas concretas bajo el brazo” y ha lanzado una crítica al sector agrícola afirmando que no vale “quedarse con lo bueno de Europa y decir que lo demás es una mierda”.

Ordeig defiende el marco europeo del comercio

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha querido defender el mercado común europeo y ha destacado que la presencia de Cataluña en el marco comercial europeo ha traído muchos beneficios al país a pesar de que haya aspectos que se deben cambiar. Ordeig ha pedido «ser honestos» en Europa y destaca que «hay cosas que aquí no decidimos. Pues vayamos allí y hagamos llegar nuestra posición, pero se debe ir con propuestas concretas bajo el brazo».

Los tractores de los agricultores bloqueando Bruselas / ACN

Ordeig ha aprovechado para recordar que en Bruselas hay 27 países con realidades diferentes, un hecho que supone que no todas las posturas catalanas pueden imponerse, pero asegura que su labor como titular de Agricultura ha servido para defender el sector en Cataluña. El consejero ha querido destacar que en todos aquellos aspectos que sean competencia de la Generalitat irá “a por todas, con más presupuesto y regulaciones más fáciles para el día a día”. A la vez, sin embargo, ha lanzado una pequeña crítica hacia el sector agrícola señalando que “en Europa estamos por lo que es bueno, y para las otras cosas debemos ir con nuestras demandas”.