La Unió Europea ha firmat aquest dissabte finalment l’acord comercial amb Mercosur després de més de 25 anys de negociacions. L’executiu comunitari ha tirat endavant l’acord malgrat l’oposició frontal de la pagesia o la negativa d’alguns estats membres, com França o Polònia. L’acte per a la firma de l’acord de lliure comerç s’ha celebrat a la capital del Paraguai i ha comptat amb la presència del president del país, Santiago Peña, així com dels presidents de l’Argentina, Javier Milei, i de l’Uruguai, Yamandú Orsi. Per part de la UE, a banda de Von der Leyen, també hi ha assistit el comissari de Comerç, Maroš Šefčovič, i el president del Consell Europeu, António Costa. La delegació europea també es va reunir amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, per ratificar l’acord. Aquesta posada en escena, doncs, segella el polèmic i criticat acord comercial amb el Mercosur.
Malgrat les reticències d’alguns sectors, la Comissió Europea ha defensat des de l’inici que l’acord crearà una de les zones de lliure comerç més grans del món, cosa que repercutirà favorablement en l’economia internacional. Entre d’altres, l’acord estableix l’eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions europees als països del Mercosur (l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai) i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. Segons les dades esgrimides per Brussel·les, les exportacions de la UE al Mercosur creixeran per valor de 50.000 milions d’euros i, alhora, les exportacions del Mercosur a la UE incrementaran per valor de 9.000 milions. Així doncs, segons defensen, aquest acord suposarà un estalvi de 4.000 milions d’euros anuals per a les empreses de la Unió Europa.
Brussel·les celebra l’acord
“L’acord envia un missatge molt potent al món. Reflecteix una elecció clara i deliberada. Escollim el comerç just davant dels aranzels. Escollim una associació productiva i a llarg termini davant de l’aïllament. I, sobretot, la intenció d’oferir beneficis reals i tangibles a la nostra ciutadania i empreses“, ha defensat Von der Leyen durant la seva intervenció en l’acte d’aquest dissabte. Per la seva banda, el president del Consell Europeu, António Costa, ha assegurat que l’acord arriba en el moment “més oportú”, en una intervenció en què ha llançat alguns dards enverinats contra el president dels Estats Units, Donald Trump: “Mentre uns aixequen barreres i altres violen les normes de competència lleial, nosaltres teixim ponts i pactem normes, perquè creiem en el comerç just. Estic convençut que l’acord ens ajudarà a ambdós blocs a navegar per un entorn geopolític cada vegada més turbulent”, ha asseverat el portuguès. Europa, doncs, celebra l’acord amb el Mercosur i ignora l’oposició del sector de la pagesia.
El Consell de la Unió Europea, on estan representades les dues institucions, va donar llum verda a l’acord la setmana passada, motiu pel qual, després de la firma d’aquest dissabte, el Parlament Europeu haurà de donar el seu aval pròximament. De moment, però, encara es desconeix quan entrarà en vigor oficialment. Les previsions actuals són que l’Eurocambra voti l’acord provisional entre el mes d’abril i el maig, però si la setmana vinent el ple vota a favor de presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) perquè dictamini la compatibilitat de l’acord amb els tractats comunitaris, el procés de ratificació es podria encallar. Un cop el Parlament Europeu hagi donat el seu vistiplau als dos textos, tot l’acord d’associació haurà de ser ratificat ara pels estats membres, ja que va més enllà de les competències exclusives de Brussel·les en comerç. En el cas espanyol, l’acord hauria de passar tant pel Congrés com pel Senat.