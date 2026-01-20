La guerra comercial de Trump afecta només un 2,9% de les exportacions catalanes

Catalunya ha aconseguit esquivar la major part dels estralls causats per la guerra comercial que va llançar el president dels Estats Units, Donald Trump, a principis del 2025. Els aranzels imposats per la Casa Blanca als productes europeus només han restat activitat a un 2,9% de les operacions catalanes a l’exterior, segons ha detallat aquest dimarts Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Segons els experts del Govern, l’acord comercial a què va arribar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el mandatari estatunidenc ha servit per filtrar bona part del dany que es preveia que podrien haver fet les fronteres a les importacions que Trump havia aixecat davant la Unió Europea.
D’aquesta manera, observant concretament el mercat nord-americà, els aranzels han colpejat si fa no fa dos terços del total de contactes comercials de Catalunya amb els EUA, per valor d’uns 2.920 milions d’euros; mentre que uns 1.430 milions, el 33% restant, n’han quedat exemptes. Els principals beneficiats de l’acord són alguns dels sectors de major valor afegit que operen des del Principat, com ara la indústria química, la maquinària industrial o productes agrícoles prèmium i elaborats. L’ofensiva aranzelària de la Casa Blanca ha forçat prop d’un miler d’empreses a accedir a les línies d’ajudes que va activar el Govern per fer front a la crisi. L’executiu, segons Acció, ha mobilitzat més de 33 milions d’euros per assistir als negocis amenaçats per Trump.
Retrocés exportador
El mercat exterior fa mesos que retrocedeix a Catalunya, coincidint amb la guerra comercial, però també amb la mala salut econòmica dels principals socis europeus del país, com ara Alemanya o França. Segons les dades del Ministeri d’Economia, les vendes catalanes a l’exterior van caure un 2,1% el mes de novembre, fins als 8.767 milions d’euros. Les empreses catalanes han començat a implementar les seves estratègies de diversificació davant les amenaces de Washington, i han redirigit part del seu negoci dels Estats Units, que ha de lamentar un retrocés del negoci pròxim a l’11% interanual, cap a l’Àsia, a on s’han disparat les vendes prop d’un 25%, fins a superar els 900 milions d’euros en només un mes. Val a dir que la resta de mercats americans també han estat menys beneficiosos per als empresaris catalans: el negoci al Brasil va caure el penúltim mes de l’any un 3,2%; mentre que a Xile es va notar una retallada del 17%, i a Colòmbia, superior a l’11%.
Per sectors, la indústria química encapçala un mes més l’activitat exportadora catalana, amb uns 2.434 milions d’euros, un 8,1% menys que l’any anterior. El sector dels béns d’equip va aconseguir escalar respecte del 2024, amb una alça del 2,4%, fins als 1.391 milions d’euros; així com ho ha fet l’alimentació, que puja un 5,7%, fins als 1.265 milions exportats.