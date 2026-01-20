La guerra comercial de Trump afecta solo un 2,9% de las exportaciones catalanas

Cataluña ha logrado esquivar la mayor parte de los estragos causados por la guerra comercial que lanzó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a principios de 2025. Los aranceles impuestos por la Casa Blanca a los productos europeos solo han restado actividad a un 2,9% de las operaciones catalanas en el exterior, según detalló este martes Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. Según los expertos del Gobierno, el acuerdo comercial al que llegó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el mandatario estadounidense ha servido para filtrar gran parte del daño que se preveía que podrían haber hecho las fronteras a las importaciones que Trump había levantado ante la Unión Europea.

De esta manera, observando concretamente el mercado norteamericano, los aranceles han golpeado más o menos dos tercios del total de contactos comerciales de Cataluña con los EE.UU., por valor de unos 2.920 millones de euros; mientras que unos 1.430 millones, el 33% restante, han quedado exentos. Los principales beneficiados del acuerdo son algunos de los sectores de mayor valor añadido que operan desde el Principado, como la industria química, la maquinaria industrial o productos agrícolas prémium y elaborados. La ofensiva arancelaria de la Casa Blanca ha forzado a cerca de mil empresas a acceder a las líneas de ayudas que activó el Gobierno para hacer frente a la crisis. El ejecutivo, según Acció, ha movilizado más de 33 millones de euros para asistir a los negocios amenazados por Trump.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump / EP

Retroceso exportador

El mercado exterior lleva meses retrocediendo en Cataluña, coincidiendo con la guerra comercial, pero también con la mala salud económica de los principales socios europeos del país, como Alemania o Francia. Según los datos del Ministerio de Economía, las ventas catalanas al exterior cayeron un 2,1% en noviembre, hasta los 8.767 millones de euros. Las empresas catalanas han comenzado a implementar sus estrategias de diversificación ante las amenazas de Washington, y han redirigido parte de su negocio de los Estados Unidos, que debe lamentar un retroceso del negocio cercano al 11% interanual, hacia Asia, donde las ventas se han disparado cerca de un 25%, superando los 900 millones de euros en solo un mes. Cabe decir que el resto de mercados americanos también han sido menos beneficiosos para los empresarios catalanes: el negocio en Brasil cayó el penúltimo mes del año un 3,2%; mientras que en Chile se notó un recorte del 17%, y en Colombia, superior al 11%.

Por sectores, la industria química encabeza un mes más la actividad exportadora catalana, con unos 2.434 millones de euros, un 8,1% menos que el año anterior. El sector de los bienes de equipo logró escalar respecto a 2024, con un alza del 2,4%, hasta los 1.391 millones de euros; así como lo ha hecho la alimentación, que sube un 5,7%, hasta los 1.265 millones exportados.