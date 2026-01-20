Wall Street tremola pel setge de Trump sobre Groenlàndia

Wall Street fa dies que dorm. Les borses dels Estats Units han romàs tancades més enllà del cap de setmana, per sort per als inversors, de pont per celebrar el Martin Luther King Jr. Day, la festivitat dedicada a la icona de la lluita pels drets civils que commemora el seu naixement. El silenci borsari ha permès, fins ara, esquivar l’incendi internacional que ha provocat el president, Donald Trump, amb els seus desitjos expansionistes sobre Groenlàndia. Els mercats temen que el mandatari llanci la seva ofensiva contra un aliat de l’OTAN, com és Dinamarca; i la resposta comercial que això pugui activar per a la Unió Europea. Els 27 ja han alertat que, si Trump manté la seva ambició imperial, podrien congelar el tractat comercial que hi van concedir el passat estiu, i fer perillar així uns 93.000 milions de dòlars en volum de negoci per a les empreses estatunidenques que operen en sòl comunitari. Davant aquesta amenaça, els inversors del país estan a tocar del pànic, i els futurs dels principals selectius -les cotitzacions de preobertura de la sessió d’aquest dimarts- estan pintats de vermell.
Els llistats empresarials de Nova York s’apropen a obrir la jornada amb pèrdues pròximes al 2%. És el cas del Nasdaq, l’índex que recull les multinacionals tecnològiques, que marca pèrdues d’uns 480 punts, a tocar de l’1,9% per començar la jornada. El forat dels índexs industrials, val a dir, és més moderat: els futurs del Dow Jones són un 1,4% més baixos que la cotització a tancament del passat divendres; si bé el retrocés és simbòlic, en tant que el llistat borsari perd els 50.000 punts. Els de l’S&P 500 es queden en mig, amb un 1,6% menys que ara fa cinc dies.
Llast tecnològic
Les empreses més temoroses de les represàlies europees davant l’ofensiva trumpista són les grans tecnològiques. Entre les firmes que mouen el mercat a la baixa destaquen Nvidia, la més valuosa del món; i Tesla, la joia de la corona d’Elon Musk. La fabricant de memòries gràfiques, central al desenvolupament del mercat de la IA, s’enfonsa prop de dos punts i mig abans d’obrir el parquet, mentre que l’automobilística cau un 2,6%. Altres destacades perdedores són Intel, la foundry de microchips americana per excel·lència -en hores baixes-, que es deixa un 1,8% del seu valor, o IREN, especialitzada en centres de dades per a la IA, que podria caure més d’un 7% a inici de la sessió.
Com recorden els analistes del banc Renta 4, la mala maror del mercat de renda variable es nota també en altres instàncies financeres, com ara el valor del dòlar o la cotització dels bons del govern federal. La divisa s’ha depreciat en les primeres hores de la setmana en mig punt, i la ràtio amb l’euro s’acosta perillosament a escassos cèntims dels 1,2 euros; mentre que les emissions de deute s’encareixen fins al 4,27% d’interès, cinc punts bàsics més, davant la desconfiança dels potencials compradors que l’administració Trump ho pugui enfrontar. La tremolor de cames entre els inversors fa que els experts es plantegin que, en aquesta ocasió, el Despatx Oval sí que tiri endavant amb els seus plans expansionistes. “La retòrica és molt agressiva, més que normalment, i això ens porta a pensar que no estem davant un nou TACO trade -l’acrònim amb què els inversors ridiculitzen Trump, de qui asseguren que mai compleix les seves amenaces-“, expliquen els experts d’XTB.