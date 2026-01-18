La crisi de l’habitatge, els sous, la inflació, generen un escenari molt propici per desconfiar. Una de les grans desconfiances de la població catalana és la possibilitat d’estar davant d’una nova bombolla immobiliària -amb el record del 2008 encara molt present-, una desconfiança que neguen des del sector immobiliari. En declaracions fetes a l’ACN els experts asseguren que el context és diferent del de fa 20 anys: “No estem, ni de bon tros, en aquella situació”, assegura el professor de finances la UPF-BSM, David Igual.
David Igual assenyala que “categòricament i de manera molt rotunda podem dir que no estem davant d’una bombolla immobiliària com la que vam viure en l’anterior crisi” i que hi ha diferències “molt grans” pel que fa al volum de crèdit i la concessió a particulars. “Com que els preus han crescut i la demanda ha crescut, s’ha ajuntat tot de cop i fa que la foto global, en conjunt, sigui més impactant”, afegeix el conseller delegat de Property Buyers, Enric Jiménez. Jiménez, de fet, assegura que els bancs “no estan fent bogeries ni estan entrant en el joc immobiliari del promotor”.
Davant dels paral·lelismes amb la darrera crisi immobiliària del 2008 la vicedegana del Col·legi Notarial, Raquel Iglesias assenyala que s’ha après la lliçó i que els bancs i entitats de crèdit “molt més conservadores i s’asseguren molt més la possibilitat de retorn” dels deutes.
Les hipoteques limitades i més de 500.000 compravendes
A finals del 2025 el Banc d’Espanya va anunciar que estudiarien limitar la concessió d’hipoteques, una mesura que per a David Igual no és exacta sinó que el que vol la institució bancària és generar “nous elements de control”. “Totes les mesures que siguin preventives, que no restringeixin, aporten garanties i són uns bons instruments, jo els veig favorablement”, assenyala. Malgrat això ni Iglesias ni Jiménez tenen la mateixa perspectiva i asseguren que “com més es dificulti el finançament, més dificultats hi haurà per adquirir un habitatge per part dels ciutadans”.
Durant el 2025, però, malgrat tot el context i pors que es poden haver generat es van produir un total de 700.000 compravendes a tot l’Estat, un 7,7% més que l’any anterior (650.000). Unes compravendes de les quals entre 500.000 i 600.000 es van comprar finançades a través d’una hipoteca