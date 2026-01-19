La Cecot avisa que el nou finançament no resol el dèficit fiscal de Catalunya

El president de la Cecot, Xavier Panés, ha assegurat que el nou model de finançament és un “pas endavant” per corregir el dèficit fiscal que pateix Catalunya, però ha advertit que no soluciona el “problema estructural” de la falta de recursos que té el país. En una roda premsa, Panés ha remarcat que l’increment d’ingressos, que es calcula serà d’uns 4.700 milions, és positiu, tot i que insuficient per cobrir el manca de finançament que té Catalunya. La part més positiva, ha destacat el president de la patronal, és que la proposta pactada per ERC i el PSOE admet explícitament l’existència del dèficit fiscal que arrossega Catalunya des de fa dècades.
L’empresari ha insistit que no es pot confondre l’avenç puntual que suposaria el nou model de finançament amb la solució del problema de fons, que exigeix moltes més transferències. A parer de Panés, els 4.700 milions addicionals que rebrà Catalunya podrien anar “molt bé” per reforçar els serveis públics i pal·liar el dèficit d’inversió, però ha alertat que queden lluny dels “necessaris” per garantir un sistema de finançament just i suficient. El president de la Cecot també ha lamentat que les negociacions amb la Moncloa no hagin permès pactar un concert econòmic i així li recriminarà al president d’ERC, Oriol Junqueras, quan s’hi reuneixi aquesta setmana.
A l’expectativa per un any ple de reptes
Pel que fa a les previsions de les empreses per l’any que tot just comença, Panés ha advertit que “no serà un any d’eufòria, ni tampoc de crisis”, però ha convidat les empreses a actuar amb prudència i vigilar amb les decisions que prenen per culpa del context internacional canviant. Així mateix, tot i que ha destacat que Catalunya creix per sobre d’altres territoris, ha alertat que l’elevada incertesa frena la planificació i la inversió de les empreses i això pot passar factura a la capacitat de creixement de l’economia. Segons una enquesta entre les empreses associades, els principals riscos per al 2026 són la manca de personal qualificat (19%), la burocràcia administrativa (16%) i l’absentisme laboral (13%). Amb tot, la majoria de les empreses preveuen perspectives de creixement per enguany.