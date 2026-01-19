La Cecot advierte que la nueva financiación no resuelve el déficit fiscal de Cataluña

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, ha asegurado que el nuevo modelo de financiación es un “paso adelante” para corregir el déficit fiscal que sufre Cataluña, pero ha advertido que no soluciona el “problema estructural” de la falta de recursos que tiene el país. En una rueda de prensa, Panés ha remarcado que el incremento de ingresos, que se calcula será de unos 4.700 millones, es positivo, aunque insuficiente para cubrir la falta de financiación que tiene Cataluña. La parte más positiva, ha destacado el presidente de la patronal, es que la propuesta pactada por ERC y el PSOE admite explícitamente la existencia del déficit fiscal que arrastra Cataluña desde hace décadas.

El empresario ha insistido en que no se puede confundir el avance puntual que supondría el nuevo modelo de financiación con la solución del problema de fondo, que exige muchas más transferencias. A juicio de Panés, los 4.700 millones adicionales que recibirá Cataluña podrían ir “muy bien” para reforzar los servicios públicos y paliar el déficit de inversión, pero ha alertado que quedan lejos de los “necesarios” para garantizar un sistema de financiación justo y suficiente. El presidente de la Cecot también ha lamentado que las negociaciones con la Moncloa no hayan permitido pactar un concierto económico y así se lo recriminará al presidente de ERC, Oriol Junqueras, cuando se reúna con él esta semana.

A la expectativa por un año lleno de retos

En cuanto a las previsiones de las empresas para el año que acaba de comenzar, Panés ha advertido que “no será un año de euforia, ni tampoco de crisis”, pero ha invitado a las empresas a actuar con prudencia y vigilar con las decisiones que toman debido al contexto internacional cambiante. Así mismo, aunque ha destacado que Cataluña crece por encima de otros territorios, ha alertado que la elevada incertidumbre frena la planificación y la inversión de las empresas y esto puede pasar factura a la capacidad de crecimiento de la economía. Según una encuesta entre las empresas asociadas, los principales riesgos para el 2026 son la falta de personal cualificado (19%), la burocracia administrativa (16%) y el absentismo laboral (13%). Con todo, la mayoría de las empresas prevén perspectivas de crecimiento para este año.