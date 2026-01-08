Primeras reacciones del sector económico al acuerdo de financiamiento anunciado este jueves por el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Los sindicatos de la UGT y CCOO celebran el pacto entre republicanos y el PSOE, pero advierten que este necesita un amplio apoyo político para prosperar en el Congreso de los Diputados y para que se puedan orientar eficientemente los recursos. Cabe recordar que con este nuevo modelo, Cataluña recibirá 4.700 millones más que hasta ahora, según ha detallado Junqueras.

Desde CCOO piden a «todas las fuerzas políticas» que se sumen a la negociación y apoyen la medida. «Sería una gran oportunidad perdida no hacer suficientes esfuerzos para que esta propuesta salga adelante», argumentan, a la vez que reconocen que el actual sistema presenta «déficits» importantes. El sindicato considera que el acuerdo va en la línea del pacto «específico para Cataluña» que pedían y que surge precisamente de una negociación bilateral con el Estado, «sin excluir que también se produzcan negociaciones multilaterales». «La Constitución no descarta que dentro del sistema común puedan establecerse previsiones singulares», puntualizan, indicando que un modelo de mayor responsabilidad fiscal es «plenamente constitucional si se ofrece a todas las comunidades autónomas que lo deseen».

Por su parte, la UGT asegura que «ya tocaba arreglar» el sistema de financiamiento catalán, que se diseñó antes de la crisis y suponía un «retroceso» para el territorio. “Buena parte de los servicios públicos necesitan más recursos”, defiende en declaraciones a la ACN el secretario general Camil Ros, que sitúa como sectores prioritarios los ámbitos relacionados con la vivienda, la educación, la sanidad, las infraestructuras y las políticas de empleo. A su parecer, es clave un acuerdo para distribuir «de forma equilibrada y consensuada estos nuevos recursos que deben llegar a Cataluña».

El secretario general de la UGT, Camil Ros, durante su intervención en el 17º congreso del sindicato / ACN

Un modelo que es café para todos

Es importante recordar que desde la Moncloa han querido dejar claro que este nuevo modelo “no es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña”. Fuentes del ejecutivo recogidas por la ACN presentan este nuevo sistema como un café para todos, un modelo “justo y equilibrado que mejora el financiamiento de todas las comunidades”.