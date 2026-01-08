La Moncloa presenta el nou finançament com un cafè per a tothom

L’acord de finançament “no és un vestit a mida ni un privilegi per a Catalunya”. Així ho ha volgut deixar clar el govern espanyol després que el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, anunciés aquest dijous el pacte amb el PSOE en una atenció als mitjans després de la reunió que ha mantingut amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Fonts de l’executiu recollides per l’ACN presenten aquest nou sistema com un cafè per a tothom, un model “just i equilibrat que millora el finançament de totes les comunitats”.
En la mateixa línia es pronuncia Sánchez, que a través de les xarxes socials ha assenyalat que es tracta d’un sistema “més just” que aportarà “més recursos a totes les comunitats autònomes” per “finançar més i millor els serveis públics”, com la sanitat i l’educació. “Aquest govern creu en l’Estat de les autonomies i en un estat del benestar fort”, conclou el president espanyol.
Hoy me he reunido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026
Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios… pic.twitter.com/A84VAUJ9ZG
Des de la Moncloa apunten que amb aquest pacte es posa sobre la taula una proposta que “soluciona les carències del sistema actual i compleix amb el que s’havia promès a tots els espanyols”. Es tracta, afegeixen les mateixes fonts, d’un nou sistema on “tots els territoris rebran més transferències” per “reforçar l’estat del benestar”. Per tot això, celebren l’acord amb els republicans, que suposa una contraposició al model del PP de cara a les eleccions a l’Aragó i Andalusia, garantint serveis públics en comptes de la privatització. “Cal governar a base de realitats i no de relat, i ERC és soci d’investidura i al Congrés”, insisteixen.
Apuntalar un govern espanyol “en ruïnes”
Al seu torn, el president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la Moncloa no és cap “casa de penyores” per apuntalar un govern “en ruïnes”, tot assegurant que la igualtat dels espanyols no pot ser “moneda de canvi”. Feijóo ha afegit que el finançament autonòmic ha de perseguir el “bé comú”, i ha assegurat que així serà quan el PP governi.