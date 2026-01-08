La Moncloa presenta la nueva financiación como un café para todos

El acuerdo de financiación «no es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña». Así lo ha querido dejar claro el gobierno español después de que el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, anunciara este jueves el pacto con el PSOE en una atención a los medios tras la reunión que ha mantenido con Pedro Sánchez en la Moncloa. Fuentes del ejecutivo recogidas por la ACN presentan este nuevo sistema como un café para todos, un modelo «justo y equilibrado que mejora la financiación de todas las comunidades».

En la misma línea se pronuncia Sánchez, que a través de las redes sociales ha señalado que se trata de un sistema «más justo» que aportará «más recursos a todas las comunidades autónomas» para «financiar más y mejor los servicios públicos», como la sanidad y la educación. «Este gobierno cree en el Estado de las autonomías y en un estado del bienestar fuerte», concluye el presidente español.

Hoy me he reunido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica.



Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios… pic.twitter.com/A84VAUJ9ZG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026

Desde la Moncloa apuntan que con este pacto se pone sobre la mesa una propuesta que «soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo que se había prometido a todos los españoles». Se trata, añaden las mismas fuentes, de un nuevo sistema donde «todos los territorios recibirán más transferencias» para «reforzar el estado del bienestar». Por todo esto, celebran el acuerdo con los republicanos, que supone una contraposición al modelo del PP de cara a las elecciones en Aragón y Andalucía, garantizando servicios públicos en lugar de la privatización. «Hay que gobernar a base de realidades y no de relato, y ERC es socio de investidura y en el Congreso», insisten.

Apuntalar un gobierno español «en ruinas»

Por su parte, el presidente estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que la Moncloa no es ninguna «casa de empeños» para apuntalar un gobierno «en ruinas», asegurando que la igualdad de los españoles no puede ser «moneda de cambio». Feijóo ha añadido que la financiación autonómica debe perseguir el «bien común», y ha asegurado que así será cuando el PP gobierne.