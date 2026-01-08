Oriol Junqueras asegura que defenderá «como una fiera» la ordinalidad del financiamiento, aunque ha reconocido que es algo «muy difícil» que no se ha logrado nunca. El presidente de ERC ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Catalunya Ràdio unas horas antes de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. Junqueras quiere que Cataluña sea el tercer territorio del Estado español en distribución de recursos, ya que es el tercero que más aporta por detrás de Madrid y las Islas Baleares.

El miércoles, ERC aceptó que el nuevo financiamiento para Cataluña, que la vicepresidenta María Jesús Montero presentará este viernes, suponga unos 5.000 millones de euros más. Así lo expresó el portavoz de la formación, Isaac Albert. Los republicanos esperan cerrar un acuerdo esta semana, y en este sentido la reunión entre Junqueras y Sánchez puede ser clave. Junqueras, sin embargo, ha evitado poner una cifra al financiamiento que espera que reciba Cataluña.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez / ACN-Roger Gutiérrez

La ordinalidad del financiamiento no se ha logrado en 40 años

El presidente de ERC se ha referido a las dificultades que supone lograr la ordinalidad del financiamiento. «Todo el mundo debe ser consciente de que es muy difícil. Porque si fuera fácil de lograr, ya lo habría logrado mucha otra gente. No quiero hacer una lista de todos los gobiernos que ha habido en Cataluña en los últimos 40 años, y, aun así, no lo han conseguido. Era gente con mucha experiencia, con mucha responsabilidad, con muchos recursos», ha argumentado el presidente de ERC en referencia a la ordinalidad del financiamiento.

Oriol Junqueras y Elisenda Alamany en un acto de Militància Decidim / Gemma Sánchez / ACN

Junts pide el concierto económico

Sobre esta misma cuestión, Junts per Catalunya ha avisado que votará en contra del nuevo financiamiento si no se pone sobre la mesa el concierto económico. «No entenderíamos que se negociara menos que eso: un concierto económico catalán, como tienen los vascos, por el cual ERC invistió Salvador Illa«. «Queremos que Cataluña y no Madrid mande sobre sus ingresos y gastos», espetó la portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.

Junqueras ha respondido a la portavoz de Junts en Catalunya Ràdio. El presidente de ERC se ha mostrado «respetuoso», pero también ha avisado que «quien vote en contra de este acuerdo, estará decidiendo que esos recursos se los quede el gobierno español en lugar de ir a la sociedad catalana».

Si la propuesta del nuevo financiamiento se concreta en las próximas horas, el acuerdo entre Sánchez y ERC deberá ser validado por el Congreso de los Diputados. Muy probablemente, PP y Vox votarán en contra y todo dependerá de lo que decida hacer Junts.

Illa, optimista

Antes de la reunión entre Junqueras y Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado optimista y ha augurado «buenas noticias» sobre el sistema de financiamiento «para el conjunto de Cataluña y de España». «A ver cómo se desarrollan las cosas hoy, mañana, pasado mañana y la semana que viene».