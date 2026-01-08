El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que hay un acuerdo de financiación entre su partido y el gobierno español, pero también ha reconocido que el IRPF sigue estancado. «Es un buen modelo en el que nadie pierde y todos ganan. Ganan los servicios públicos, las empresas y las familias», ha asegurado en una intervención después del encuentro que ha mantenido con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

Del acuerdo, Junqueras se ha limitado a decir que se ha incluido la aplicación del principio de ordinalidad, tal como defendían los republicanos, que lo consideraban clave para cerrar un acuerdo. «Cataluña es la tercera en aportar y será la tercera en recibir», ha manifestado, e indicó que esto se traducirá en unos 4.700 millones más para la Generalitat, con un incremento del 12% de los recursos. Junqueras no ha querido profundizar más en detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación. Toda esta información la dará la vicepresidenta y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia prevista para mañana.

Junqueras también se ha pronunciado en la red social X, donde ha remarcado que esta nueva financiación servirá para «fortalecer Cataluña» porque aportará «más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para los autónomos». El líder de ERC ha dicho que el papel de ERC es «conseguir el máximo» para Cataluña sin «renunciar a nada». «Ganar más soberanía para Cataluña: reforzamos el país en beneficio de la gente», ha añadido.

