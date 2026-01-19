ERC insta al PSOE a «habilitar un camino» para desbloquear el IRPF

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha instado al PSOE a “habilitar un camino” o “mecanismo” legal que permita desbloquear la transferencia a Cataluña de la recaudación del 100% del IRPF, tal como se comprometieron los socialistas catalanes a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. «Si no lo hace, nosotros tenemos una propuesta en el Congreso y allí tendrá que demostrar su compromiso votándola a favor», ha advertido Junqueras en una entrevista en TV3. El dirigente republicano ha puesto sobre la mesa la opción de modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que se habilite a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a recaudar el IRPF.

Tras el acuerdo para un nuevo modelo de financiación cerrado entre el PSOE y ERC hace dos semanas, la recaudación del IRPF es la otra gran carpeta pendiente entre ambas formaciones y los republicanos ya han advertido en numerosas ocasiones que sin acuerdo no negociarán ni los presupuestos españoles ni los catalanes. Junqueras ha admitido que ve “muy difícil” un acuerdo con el PSOE sobre la recaudación del IRPF porque «el gobierno español nunca quiere ceder lo que tiene». De hecho, el principal obstáculo es la ministra de Hacienda y futura candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, que considera “inasumible” la propuesta.

Oriol Junqueras, en el Consell Nacional de ERC / ACN-Pau Cortina

La propuesta de ERC, a votación a finales de febrero

El Congreso votará la proposición de ley de ERC para transferir la recaudación del IRPF a las comunidades que lo deseen durante la segunda quincena de febrero. El texto de los republicanos propone modificar tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos catalana para dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) del “marco legal necesario” para realizar esta recaudación y luego devolver al Estado la parte que no gestionará directamente la Generalitat. Actualmente, Cataluña gestiona el 50% de todo el impuesto y en el futuro será el 55% si se aprueba la nueva financiación.

En principio, esta proposición de ley debía debatirse y votarse en el Congreso a finales del año pasado, pero finalmente los republicanos optaron por dar más margen de tiempo al gobierno español y la pospusieron hasta febrero. El grupo de ERC en la cámara tiene derecho a que el pleno debata una norma suya en cada período de sesiones y, aunque en un principio debía ser la reforma legal para recaudar el IRPF y el resto de tributos, finalmente se decantó una contra la especulación inmobiliaria que no prosperó.