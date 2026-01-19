ERC apressa el PSOE a “habilitar un camí” per desencallar l’IRPF

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha apressat el PSOE a “habilitar un camí” o “mecanisme” legal que permeti desencallar la transferència a Catalunya de la recaptació del 100% de l’IRPF, tal com es va comprometre els socialistes catalans a canvi d’investir el Salvador Illa com a president de la Generalitat. “Si no ho fa, nosaltres tenim una proposta al Congrés i allà haurà de demostrar on arriba el seu compromís votant-la a favor”, ha advertit Junqueras en una entrevista a TV3. El dirigent republicà ha posat sobre la taula l’opció de modificar la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) perquè s’habiliti l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a recaptar l’IRPF.
Després de l’acord per a un nou model finançament tancat entre el PSOE i ERC fa dues setmanes, la recaptació de l’IRPF és l’altra gran carpeta pendent entre ambdues formacions i els republicans ja han advertit en nombroses ocasions que sense acord no negociaran ni els pressupostos espanyols ni els catalans. Junqueras ha admès que veu “molt difícil” un acord amb el PSOE sobre la recaptació de l’IRPF perquè “el govern espanyol no vol cedir mai allò que té”. De fet, el principal escull és la ministra d’Hisenda i futura candidata del PSOE a les eleccions andaluses, María Jesús Montero, que considera “inassumible” la proposta.
La proposta d’ERC, a votació a finals de febrer
El Congrés votarà la proposició de llei d’ERC per transferir la recaptació de l’IRPF a les comunitats que ho vulguin durant la segona quinzena de febrer. El text dels republicans proposa modificar tres lleis: la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), la llei de finançament autonòmic i la llei de cessió de tributs catalana per dotar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) del “marc legal necessari” per fer aquesta recaptació i després retornar a l’Estat la part que no gestionarà directament la Generalitat. Ara mateix, Catalunya gestiona el 50% de tot l’impost i en el futur serà el 55% si s’aprova el nou finançament.
En principi, aquesta proposició de llei s’havia de debatre i votar al Congrés a finals de l’any passat, però finalment els republicans van optar per donar més marge de temps al govern espanyol i la van posposar fins al febrer. El grup d’ERC a la cambra té dret que el ple debati una norma seva en cada període de sessions i, tot i que en un principi havia de ser la reforma legal per recaptar l’IRPF i la resta de tributs, finalment es va decantar una contra l’especulació immobiliària que no va prosperar.