ERC ha pactat amb el PSOE ajornar fins al 2026 el debat de la llei perquè Catalunya gestioni “íntegrament” l’IRPF, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Els republicans confien que la pròxima sortida de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per centrar-se en les eleccions andaluses de l’any vinent faciliti les negociacions sobre el nou model de finançament, que estan encallades per les reticències de la número 2 de Pedro Sánchez a la singularitat que reclama Catalunya i que ERC va pactar amb el PSC a canvi de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.
El grup d’ERC al Congrés té dret que el ple de la cambra baixa debati una norma seva en cada període de sessions i, tot i que en un principi havia de ser la reforma legal necessària perquè Catalunya pugui recaptar i gestionar i l’IRPF i la resta de tributs, finalment s’han decantat per fer front a l’especulació immobiliària. D’aquesta manera, la proposta sobre la recaptació d’impostos es debatrà en el pròxim període de sessions del Congrés, que comença al febrer. L’esperança dels republicans és que, sense Montero, que ha qüestionat tant el principi d’ordinalitat que exigeix ERC com la mateixa cessió dels impostos, es pugui avançar en una carpeta central per a Calàbria.
Tres lleis canviades de cop per acostar el nou finançament
La proposició de llei d’ERC implica modificar tres lleis: la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), la llei de finançament autonòmic i la llei de cessió de tributs catalana per dotar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) del “marc legal necessari”. Després de setmanes de negociacions amb el PSOE, els republicans van tirar pel dret i van registrar la iniciativa en solitari per pressionar Sánchez. Amb la legislatura bloquejada pel no a tot de Junts i l’oposició activa del Ministeri d’Hisenda a un finançament singular per a Catalunya, els republicans opten per esperar i donar una nova oportunitat al diàleg.
A la sala de màquines d’ERC consideren que les negociacions, tot i que molt lentament, “avancen” més que setmanes enrere i la prioritat ara mateix és enllestir un acord per al nou finançament. El Ministeri d’Hisenda té previst presentar un primer esborrany durant la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i de moment només saben dues coses: que no incorporarà una “ordinalitat pura”, sinó una reforma del sistema de càlcul vigent, i que Montero vol que el nou model tingui l’aval de les comunitats del PP per evitar batalles judicials. En canvi, els republicans aposten per bastir una proposta que reconegui la singularitat de Catalunya, però que sigui extensible a la resta de territoris, que també podrien recaptar els seus impostos si així ho desitgen.
El problema és que Hisenda és molt reticent a entregar les claus de la caixa de la recaptació. En cas de tirar endavant la cessió de l’IRPF acordada entre ERC i el PSC, i avalada en primera instància també pel PSOE, suposaria que Catalunya passés de gestionar els 5.000 milions d’euros actuals a 30.000 milions anuals, ja que és el tribut més important pel volum dels diners recaptats. De fet, els republicans ja han assumit que és una qüestió “complexa” tant pels entrebancs polítics com les dificultats tècniques i ha acceptat fer un desplegament progressiu fins al 2029 per donar temps a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a contractar més personal que pugui gestionar la ingent quantitat de feina que suposaria el traspàs.