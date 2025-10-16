Creix el malestar a ERC amb la vicepresidenta segona i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per la desgana amb què està afrontant les negociacions del nou model de finançament singular pactat amb el PSC a canvi d’investir Salvador Illa. La portaveu del grup parlamentari d’ERC, Ester Capella, ha acusat Montero de “desatendre” Catalunya i d’estar “més preocupada per Andalusia, la campanya electoral i les eleccions” autonòmiques de l’any vinent, a les quals es presenta com a candidata del PSOE, que d’avançar en la reforma del finançament. “Ho va anunciar per al març, després per a la primavera, després per a abans de l’estiu, després per passat l’estiu i ara entrem a la tardor i esperem no haver d’arribar a l’hivern”, ha lamentat Capella en una entrevista a RTVE.
Els republicans fa setmanes que avisen que no negociaran els pressupostos catalans ni espanyols mentre no hi hagi avenços en el finançament. Capella ha assegurat que l’acord de pressupostos amb el PSC a Barcelona no canvia res perquè són “plans diferents” i que no obriran “noves carpetes” sense “tancar-ne abans” les que estan pendents. L’enfrontament amb Montero ve de lluny i posa en un compromís el Govern de Salvador Illa, que sovint ha de fer equilibris per reivindicar l’acord amb ERC i alhora defensar el paper de la ministra d’Hisenda. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, deia fa uns dies que la Generalitat esperar arribar “a final d’any amb un nou sistema de finançament damunt la taula”.
La mateixa Montero, que representa la facció del PSOE més refractària a fer concessions a Catalunya, ha posat en dubte la base de l’acord per al nou model de finançament. La ministra d’Hisenda ha qüestionat en diverses ocasions la cessió integral de l’IRPF que reclama Catalunya i arrossega els peus quan li pregunten per les reformes legals que els republicans han portat al Congrés per bastir l’estructura legal que ha de permetre la transferència de la gestió i la recaptació dels impostos. I tampoc vol ni sentir a parlar del principi d’ordinalitat, que bàsicament implicaria posar un límit a la solidaritat de Catalunya amb la resta de l’Estat. “És cert que Hisenda no està a favor de la proposició de llei d’ERC”, justifiquen fonts del Ministeri d’Hisenda, que “treballa en un model de finançament amb la idea que sigui compatible complir els acords signats i fer un sistema extensible a la resta de comunitats autònomes”.