La proposta de finançament d’Hisenda: sense ordinalitat “pura” i que convenci el PP

El Ministeri d’Hisenda treballa des de fa setmanes per enllestir la seva proposta de nou model finançament i preveu tractar-la al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del pròxim mes de novembre, però les últimes filtracions del departament que lidera María Jesús Montero fan pensar que no satisfarà les demandes d’ERC. Fonts del ministeri reconeixen que el nivell de concreció de la proposta dependrà de l’estat de les negociacions amb Calàbria, però de moment se saben dues coses: que no girarà al voltant d’una “ordinalitat pura”, tal com reclama ERC, i que Hisenda vol que el nou model convenci les comunitats del PP, dos elements que anticipen un nou xoc amb els republicans.
A ERC estan molt molestos amb l’actitud de Montero i l’acusen d’estar més pendent de les eleccions andaluses de l’any vinent que d’avançar en el finançament singular de Catalunya. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha avisat la Moncloa que la proposta del nou model de finançament ha d’estar a punt abans d’acabar l’any. “La pilota està sobre la seva teulada”, ha insistit Alamany en una entrevista a Ser Catalunya. Mentrestant no hi haurà negociació dels pressupostos catalans ni espanyols. A més, la secretària general ha advertit que el principi d’ordinalitat —que en essència regula que els territoris que més recursos aporten, com ara Catalunya, no querin enrere en el repartiment de fons— ha de quedar “prou blindat” perquè no depengui de qui governa Espanya.
Mentrestant, el govern de Salvador Illa s’ho mira des de lluny i fent tots els equilibris possibles per no molestar ni ERC ni la Moncloa. Des de Palau saben que sense ordinalitat ni recaptació d’impostos serà molt complicat mantenir ERC a la taula de negociació i així ho traslladen en públic, però després eviten fer cap mena de pressió real sobre el govern espanyol per no desestabilitzar-lo. De fet, enmig de la polèmica entre ERC i Montero, Illa va sortir a defensar el paper de la ministra d’Hisenda.
Negociacions complexes i de difícil encaix
Des d’ERC insisteixen que les negociacions “no van bé” i que l’acord encara està “lluny” perquè els plantejaments de sortida són radicalment oposats. En les últimes setmanes, Hisenda ha qüestionat la viabilitat de cedir la gestió dels impostos a Catalunya, en especial de l’IRPF, i no vol ni sentir a parlar de l’ordinalitat, tal com va quedar clar en la reunió bilateral Estat-Generalitat per parlar del finançament, que va acabar amb una vaga referència al preàmbul del document signat. “Hi haurà un mecanisme per reduir les diferències, però no ordinalitat pura”, reconeixen des del ministeri. La seva proposta girarà al voltant de la revisió del principi de població ajustada que ja regeix l’actual model de finançament per anivellar el sistema. Es tracta d’una variable que té en compte les necessitats de despesa de cada comunitat i calcula el repartiment de fons en funció de factors demogràfics i geogràfics i que, segons Hisenda, compleix els requisits de l’ordinalitat.
L’altre objectiu d’Hisenda és que la proposta, que segurament serà rebutjada en primera instància pel PP, acabi convencent totes les comunitats, per la qual cosa evita parlar de singularitats i en cap cas es vol transmetre la sensació que Catalunya rep un tracte de favor. El govern espanyol insisteix que el nou model serà beneficiós per a totes les regions perquè aportarà més recursos al conjunt del sistema, però queda per veure si efectivament reduirà el dèficit fiscal que pateix Catalunya —que ronda els 22.000 milions anuals— i que la porta a ser la segona comunitat que més aporta al sistema, però que a l’hora de rebre recursos cau fins a la sisena o la setena posició, segons l’any.