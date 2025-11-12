Hisenda convoca el Consell de Política Fiscal sense una proposta de finançament

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per parlar de pressupostos i finançament amb els governs autonòmics, però finalment no portarà cap proposta sobre el nou model, pendent de reformar des del 2014. Fonts del ministeri han confirmat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que en l’ordre del dia hi ha els objectius d’estabilitat, que són la base d’uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament, però que només està previst obrir el debat per recollir les opinions de les autonomies. Finalment, Montero no portarà una proposta concreta perquè les negociacions amb ERC encara estan en marxa, tot i que en les últimes setmanes ha deixat clar que el nou model de finançament no incorporarà una “ordinalitat pura”, com reclamen els republicans, i que ha de comptar amb l’aprovació dels territoris governats pel PP, dos esculls que estan entorpint els converses amb Calàbria.
L’anunci d’Hisenda, que ja tenia previst convocar el Consell de Política Fiscal i Financera cap a mitjan novembre, és un nou indicador que les negociacions entre ERC i la Moncloa avancen, tal com reconeixien els republicans a principis de setmana. De fet, i en plena guerra Junts-PSOE per la ruptura de relacions i l’amenaça de bloqueig al Congrés, ERC ha donat una mica d’oxigen al govern espanyol i ha acceptat ajornar la reforma legal que ha de servir de paraigua per cedir a Catalunya la gestió de l’IRPF com a primer pas abans de recaptar tots els impostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, assegurava fa un parell de dies que les converses “avancen” i que esperen “respostes” en les pròximes setmanes amb l’objectiu de tenir un “bon acord” abans que acabi l’any. A Calàbria confien que la pròxima sortida de Montero, que l’any vinent serà candidata del PSOE a les eleccions a Andalusia, ajudi a desencallar les negociacions del nou model de finançament, ja que la número dos de Sánchez no veu amb bons ulls cedir l’IRPF.
Una reunió tensa amb el PP a l’atac
La reunió del CPFF es preveu molt tensa perquè els governs autonòmics del PP arribaran amb munició de sobra per criticar la gestió de Pedro Sánchez i advertiran que el nou model de finançament no pot incloure cap singularitat per a Catalunya. La gran incògnita és saber si Montero oferirà gaires detalls sobre la proposta que el Ministeri d’Hisenda ha estat preparant en les últimes setmanes o si s’esperarà a tenir un acord més perfilat amb ERC. Tant els republicans com el govern de Salvador Illa aposten per un nou sistema de finançament que reculli les singularitats de Catalunya, però que sigui reproduïble a la resta de comunitats per evitar batalles legals. Una estratègia similar a la que volen continuar amb la cessió de l’IRPF i la resta d’impostos, que volen que es pugui replicar a totes les autonomies que vulguin assumir la recaptació tributària.