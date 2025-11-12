La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hablar de presupuestos y financiación con los gobiernos autonómicos, pero finalmente no llevará ninguna propuesta sobre el nuevo modelo, pendiente de reformar desde 2014. Fuentes del ministerio han confirmado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que en el orden del día están los objetivos de estabilidad, que son la base de unos presupuestos estatales, y también un punto sobre la financiación, pero que solo está previsto abrir el debate para recoger las opiniones de las autonomías. Finalmente, Montero no llevará una propuesta concreta porque las negociaciones con ERC todavía están en marcha, aunque en las últimas semanas ha dejado claro que el nuevo modelo de financiación no incorporará una “ordinalidad pura”, como reclaman los republicanos, y que debe contar con la aprobación de los territorios gobernados por el PP, dos obstáculos que están entorpeciendo las conversaciones con Calabria.

El anuncio de Hacienda, que ya tenía previsto convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera hacia mediados de noviembre, es un nuevo indicador de que las negociaciones entre ERC y la Moncloa avanzan, tal como reconocían los republicanos a principios de semana. De hecho, y en plena guerra Junts-PSOE por la ruptura de relaciones y la amenaza de bloqueo en el Congreso, ERC ha dado un poco de oxígeno al gobierno español y ha aceptado posponer la reforma legal que debe servir de paraguas para ceder a Cataluña la gestión del IRPF como primer paso antes de recaudar todos los impuestos. El portavoz de los republicanos, Isaac Albert, aseguraba hace un par de días que las conversaciones “avanzan” y que esperan “respuestas” en las próximas semanas con el objetivo de tener un “buen acuerdo” antes de que termine el año. En Calabria confían en que la próxima salida de Montero, que el año que viene será candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, ayude a desbloquear las negociaciones del nuevo modelo de financiación, ya que la número dos de Sánchez no ve con buenos ojos ceder el IRPF.

La vicepresidenta María Jesús Montero y varios consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles / Miquel Vera (ACN)

Una reunión tensa con el PP al ataque

La reunión del CPFF se prevé muy tensa porque los gobiernos autonómicos del PP llegarán con munición de sobra para criticar la gestión de Pedro Sánchez y advertirán que el nuevo modelo de financiación no puede incluir ninguna singularidad para Cataluña. La gran incógnita es saber si Montero ofrecerá muchos detalles sobre la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha estado preparando en las últimas semanas o si esperará a tener un acuerdo más perfilado con ERC. Tanto los republicanos como el gobierno de Salvador Illa apuestan por un nuevo sistema de financiación que recoja las singularidades de Cataluña, pero que sea reproducible en el resto de comunidades para evitar batallas legales. Una estrategia similar a la que quieren continuar con la cesión del IRPF y el resto de impuestos, que quieren que se pueda replicar en todas las autonomías que quieran asumir la recaudación tributaria.