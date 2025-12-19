ERC se impacienta por la falta de avances en la financiación singular

Faltan menos de dos semanas para terminar el año y no hay noticias del Ministerio de Hacienda sobre la nueva financiación singular de Cataluña. El gobierno español lleva un año de retraso y no parece que antes de Año Nuevo se concrete la propuesta prometida y pospuesta en tantas ocasiones que ya ni vale la pena contar. La falta de avances impacienta a ERC y preocupa en el Palau de la Generalitat, ya que el Gobierno necesita el apoyo de los republicanos para sacar adelante prácticamente cualquier iniciativa, incluidos los presupuestos. La diputada republicana y exportavoz del partido en el Parlament, Marta Vilalta, ha reprochado a Salvador Illa que Cataluña aún no tenga una propuesta de financiación singular y le ha acusado de «incumplir» los pactos de investidura.

En un encuentro de la Federación Regional de Lleida del partido, Vilalta también ha lamentado que el ejecutivo del PSC “vive de renta con proyectos territoriales y de país que son herencia del gobierno republicano presidido por Pere Aragonès». La diputada ha asegurado que Illa está “igual” que el año pasado, “sin presupuestos ni estabilidad” en el Parlament y ha responsabilizado directamente a los “incumplimientos” por parte del PSC y el PSOE sobre el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. «Vemos un gobierno sin ambición nacional y supeditado a las crisis del PSOE«, ha sentenciado la diputada de ERC.

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, entrega un papel al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlament / ACN

Estaba previsto que el Ministerio de Hacienda presentara algún tipo de propuesta en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de noviembre, pero una vez más el gobierno español reculó por las divisiones internas y la presión del PP, que ha estrenado el nuevo ciclo electoral con los comicios autonómicos de Extremadura. Génova quiere capitalizar cualquier acuerdo que pueda interpretarse como una concesión al independentismo para sacar rédito y revalidar resultados en los territorios que controla actualmente, que son la mayoría. La senadora de ERC Sara Bailac también ha insistido en exigir que se “cumplan los acuerdos en torno a la negociación de la financiación singular» y se dé respuesta a los «malestares» de la ciudadanía en ámbitos como la vivienda, el costo de vida y «la amenaza de los populismos».

Illa promete esfuerzo, pero le cuesta obtener resultados

Esta misma semana, Illa se ha comprometido en el Parlament a continuar trabajando «incansablemente» para que Cataluña tenga un nuevo sistema de financiación. «Sudará la camiseta”, prometió. En respuesta a una pregunta de ERC, el presidente de la Generalitat confía en que las “cosas irán bien”, pero más allá de las buenas palabras le cuesta obtener resultados que le permitan encarar la segunda mitad de la legislatura con más estabilidad. Tanto Junts como ERC le reprocharon el poco “liderazgo” demostrado hasta ahora y lo acusaron de estar “supeditado” a los ritmos que marca el PSOE, que tiene una agenda diferente y solo mira a Cataluña cuando necesita algo. El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha lamentado que el Gobierno «no tiene ambición nacional, ni social, ni un rumbo claro» y que “rectifique”.

Marta Vilalta y Josep Maria Jové en el debate de política general en el Parlament de Catalunya, 09-10-2024 / Mireia Comas

Presupuestos y deudas pendientes con Lleida

Más allá de bloquear los presupuestos de la Generalitat hasta que haya avances reales en la financiación, la portavoz de ERC en la Paeria, Jordina Freixanet, ha avanzado que la formación se plantearía una abstención en las cuentas de Lleida si el alcalde Fèlix Larrosa «es capaz de llegar a acuerdos entorno a la movilidad, la vivienda y el comercio local». Freixanet ha denunciado que el equipo de gobierno «vive completamente cansado y desconectado» de la realidad de la ciudad y ha recordado a Larrosa que puede elegir entre «la derecha que comparte partido político con Feijóo y Mazón» y «la izquierda que vela por un cambio real del modelo de ciudad”. La concejala ha dicho que ERC «no quiere la Lleida de los 180.000 habitantes que crece a base de barrios degradados», sino que «quiere apelar a los jóvenes leridanos que viven en las grandes capitales en una habitación y que no pueden volver a Lleida porque no tienen opciones reales de construir un futuro digno».