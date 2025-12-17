La misma semana que Junts per Catalunya ha invitado a Esquerra Republicana a una «estrategia catalana» en Madrid para aprovechar la debilidad del gobierno español y del PSOE en clave nacional, la formación de Carles Puigdemont y la de Oriol Junqueras han coincidido en la sesión de control en el Parlamento de Cataluña. Los dos grupos parlamentarios han criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su subordinación a los socialistas españoles. Por un lado, la presidenta de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, ha recriminado a Illa que no defienda a Cataluña por «no molestar al PSOE» y, por otro, el líder de ERC en la cámara catalana, Josep Maria Jové, ha lamentado que el Gobierno sigue ligando «su futuro» al del Estado español. «Deje de supeditar su cargo a los intereses de su partido», le ha espetado.

Sales ha criticado la inacción del ejecutivo de Illa y ha dicho que Cataluña no avanza porque «ha renunciado a gobernar con decisión y a liderar con ambición». Una situación que, según la líder de Junts en la cámara, se origina porque el presidente de la Generalitat «espera siempre las órdenes del PSOE». Ante esto, ha remarcado que «mientras su Gobierno espera, Junts actúa», y ha enumerado que gracias a su formación se han conseguido medidas para combatir la impunidad de los delincuentes multirreincidentes; ampliar la oferta de vivienda para jóvenes, con la cobertura del impago del alquiler; evitar que el Verifactu colapse a miles de autónomos y pymes; y devolver la gestión de secretarios e interventores municipales a la Generalitat.

La presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, en el pleno / ACN

“No son titulares. Son resultados. Son de Junts. Y son para Cataluña», ha subrayado. «¿Con el nuevo año cambiará su actitud para defender a Cataluña o seguirá renunciando para no molestar al PSOE?”, le ha preguntado. Finalmente, Sales ha hecho referencia a la oferta lanzada por Junts esta semana y ha asegurado que su partido seguirá defendiendo a los catalanes, sobre todo ahora que España «atraviesa un momento de debilidad política evidente». Así, ha dicho que trabajarán para generar «una nueva oportunidad para el país, a través de la unidad independentista». «Cuando el independentismo lidera, Cataluña avanza», ha sentenciado.

ERC reclama a Illa que cumpla con los acuerdos

Por su parte, Jové ha señalado a Illa que el Gobierno sigue como hace un año en este punto: «Sin presupuestos y sin la estabilidad que tanto anhelan». Asimismo, le ha reprochado que no haya cumplido con los compromisos como, por ejemplo, la «financiación singular» y que haya ligado «su futuro» al del gobierno español cuando «las cosas no les van muy bien». La crítica de Jové no se ha detenido aquí y ha señalado que el Gobierno «no tiene ambición nacional, ni social, ni un rumbo claro». Ante todo esto, ha instado a Salvador Illa a «rectificar» y le ha pedido que «no se subordine» a los intereses de los socialistas españoles. El presidente de la Generalitat ha replicado a Josep Maria Jové que no es cierto que todo vaya mal, y que él está comprometido a cumplir «estrictamente los acuerdos de investidura» con los republicanos y los Comunes.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, entrega un papel al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlamento / ACN

En este sentido, ha hecho una referencia directa a la financiación singular: «Estamos trabajando en uno de los acuerdos más relevantes en materia de financiación. Y sudaremos la camiseta». «Estamos trabajando incansablemente y creo que las cosas nos irán bien, pero hay que seguir trabajando», ha añadido. Por otro lado, Illa ha dicho que este año se han hecho las cosas bien y ha pronosticado que el año 2026 se harán mejor. Con todo, no ha dejado pasar la oportunidad para cargar contra Junts y ha criticado que los siete diputados de la formación en Madrid tumbaran regular el alquiler de temporada y el techo de déficit del ejecutivo de Pedro Sánchez. «Algunas de sus votaciones han impedido que Cataluña tenga más recursos», ha afirmado.

Illa espera que el 2026 sea el año de la amnistía de Puigdemont

Finalmente, Salvador Illa ha asegurado que el 2026 será el año en que se hará efectiva la ley de amnistía a los líderes del ‘procés’, y en concreto al presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont: «Quiero que el 2026 se haga efectiva la amnistía. Estoy seguro de que eso pasará. Lo he pedido desde el primer día que soy presidente de Cataluña». El presidente ha defendido que es lo que «merece y reclama la sociedad catalana», pero también la sociedad española. «Me gustaría que este fuera un espíritu y un deseo compartido por toda la Cámara, por todos los 135 diputados, porque, tengamos el pensamiento que tengamos, Cataluña es un país plural, donde creo que tenemos derecho a estar todos», ha expuesto.