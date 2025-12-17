La mateixa setmana que Junts per Catalunya ha convidat Esquerra Republicana a una “estratègia catalana” a Madrid per aprofitar la debilitat del govern espanyol i del PSOE en clau nacional, la formació de Carles Puigdemont i la d’Oriol Junqueras han coincidit en la sessió de control al Parlament de Catalunya. Els dos grups parlamentaris han criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva supeditació als socialistes espanyols. Per una banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha retret a Illa que no defensi Catalunya per “no molestar el PSOE” i, per l’altra, el líder d’ERC a la cambra catalana, Josep Maria Jové, ha lamentat que el Govern continua lligant “el seu futur” al de l’Estat espanyol. “Deixi de supeditar el seu càrrec als interessos del seu partit”, li ha etzibat.
Sales ha criticat la inacció de l’executiu d’Illa i ha dit que Catalunya no avança perquè “ha renunciat a governar amb decisió i a liderar amb ambició”. Una situació, que segons la líder juntaire a la cambra és originada perquè el president de la Generalitat “espera sempre les ordres del PSOE”. Davant això, ha remarcat que “mentre el seu Govern espera, Junts actua”, i ha enumerat que gràcies a la seva formació s’han aconseguit mesures per combatre la impunitat dels delinqüents multireincidents; ampliar l’oferta d’habitatge per a joves, amb la cobertura de l’impagament del lloguer; evitar que el Verifactu col·lapsi milers d’autònoms i pimes; i retornar la gestió de secretaris i interventors municipals a la Generalitat.
“No són titulars. Són resultats. Són de Junts. I són per Catalunya”, ha subratllat. “Amb el nou any canviarà la seva actitud per defensar Catalunya o hi continuarà renunciant per no molestar el PSOE?”, li ha preguntat. Finalment, Sales ha fet referència a l’oferta llançada per Junts aquesta setmana i ha assegurat el seu partit continuarà defensant els catalans, sobretot ara que Espanya “travessa un moment de debilitat política evident”. Així, ha dit que treballaran per generar “una nova oportunitat per al país, a través de la unitat independentista”. “Quan l’independentisme lidera, Catalunya avança”, ha sentenciat.
ERC reclama a Illa que compleixi amb els acords
Per part seva, Jové ha assenyalat a Illa que el Govern segueix com fa un any en aquest punt: “Sense pressupostos i sense l’estabilitat que tant anhelen”. Així mateix, li ha retret que no hagi complert amb els compromisos com, per exemple, el “finançament singular” i que hagi lligat “el seu futur” al del govern espanyol quan “les coses no els van gaire bé”. La crítica de Jové no s’ha aturat aquí i ha assenyalat que el Govern “no té ambició nacional, ni social, ni un rumb clar”. Davant tot això, ha instat Salvador Illa a “rectificar” i li ha demanat que “no se supediti” als interessos dels socialistes espanyols. El president de la Generalitat ha replicat a Josep Maria Jové que no és cert que tot vagi malament, i que ell està compromès a complir “estrictament els acords d’investidura” amb els republicans i els Comuns.
En aquest sentit, ha fet una referència directa al finançament singular: “Estem treballant en un dels acords més rellevants en matèria de finançament. I suarem la samarreta”. “Estem treballant incansablement i crec que les coses ens aniran bé, però cal continuar treballant”, ha afegit. D’altra banda, Illa ha dit que aquest any s’han fet les coses bé i ha pronosticat que l’any 2026 es faran millor. Amb tot, no ha deixat passar l’oportunitat per carregar contra Junts i ha criticat que els set diputats de la formació a Madrid tombessin regular el lloguer de temporada i el sostre de dèficit de l’executiu de Pedro Sánchez. “Algunes votacions seves han impedit que Catalunya tingui més recursos”, ha afirmat.
Illa espera que el 2026 sigui l’any de l’amnistia de Puigdemont
Finalment, Salvador Illa ha assegurat que el 2026 serà l’any en què es farà efectiva la llei d’amnistia als líders del ‘procés’, i en concret al president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont: “Vull que el 2026 es faci efectiva l’amnistia. Estic segur que passarà això. Ho he demanat des del primer dia que soc president de Catalunya”. El president ha defensat que és el que “mereix i reclama la societat catalana”, però també la societat espanyola. “M’agradaria que aquest fos un esperit i un desig compartit per tota la Cambra, per tots els 135 diputats, perquè, tinguem el pensament que tinguem, Catalunya és un país plural, on crec que tenim dret a ser-hi tots”, ha exposat.