ERC s’impacienta per la falta d’avenços en el finançament singular

Falten menys de dues setmanes per acabar l’any i no hi ha notícies del Ministeri d’Hisenda sobre el nou finançament singular de Catalunya. El govern espanyol porta un any de retard i no sembla que abans de Cap d’Any es concreti la proposta promesa i posposada en tantes ocasions que ja ni val la pena comptar. La falta d’avenços impacienta ERC i preocupa al Palau de la Generalitat, ja que el Govern necessita el suport dels republicans per tirar endavant pràcticament qualsevol iniciativa, inclosos els pressupostos. La diputada republicana i exportaveu del partit al Parlament, Marta Vilalta, ha retret a Salvador Illa que Catalunya encara no tingui una proposta de finançament singular i l’ha acusat d’“incomplir” els pactes d’investidura.
En una trobada de la Federació Regional de Lleida del partit, Vilalta també ha lamentat que l’executiu del PSC “viu de renda amb projectes territorials i de país que són herència del govern republicà presidit per Pere Aragonès”. La diputada ha assegurat que Illa està “igual” que l’any passat, “sense pressupostos ni estabilitat” al Parlament i ha responsabilitzat directament als “incompliments” per part del PSC i el PSOE sobre el nou sistema de finançament singular per a Catalunya. “Veiem un govern sense ambició nacional i supeditat a les crisis del PSOE“, ha sentenciat la diputada d’ERC.
Estava previst que el Ministeri d’Hisenda presentés alguna mena de proposta en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera celebrat el passat mes de novembre, però un cop més el govern espanyol va recular per les divisions internes i la pressió del PP, que ha estrenat el nou cicle electoral amb els comicis autonòmics d’Extremadura. Gènova vol capitalitzar qualsevol acord que pugui interpretar-se com una concessió a l’independentisme per treure’n rèdit i revalidar resultats en els territoris que controla actualment, que són la majoria. La senadora d’ERC Sara Bailac també ha insistit a exigir que es “compleixin els acords al voltant de la negociació del finançament singular” i es doni resposta als “malestars” de la ciutadania en àmbits com l’habitatge, el cost de vida i “l’amenaça dels populismes”.
Illa promet esforç, però malda per obtenir resultats
Aquesta mateixa setmana, Illa s’ha compromès al Parlament a continuar treballant “incansablement” perquè Catalunya tingui un nou sistema de finançament. “Suaré la samarreta”, va prometre. En resposta a una resposta d’ERC, el president de la Generalitat confia que les “coses aniran bé”, però més enllà de les bones paraules malda per obtenir resultats que li permetin encarar la segona meitat de la legislatura amb més estabilitat. Tant Junts com ERC li van retreure el poc “lideratge” demostrat fins ara i el van acusar d’estar “supeditat” als ritmes que marca el PSOE, que té una agenda diferent i només mira a Catalunya quan necessita alguna cosa. El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, ha lamentat que el Govern “no té ambició nacional, ni social, ni un rumb clar” i que “rectifiqui”.
Pressupostos i deutes pendents amb Lleida
Més enllà de bloquejar els pressupostos de la Generalitat fins que hi hagi avenços reals en el finançament, la portaveu d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet, ha avançat que la formació es plantejaria una abstenció en els comptes de Lleida si l’alcalde Fèlix Larrosa “és capaç d’arribar a acords entorn la mobilitat, l’habitatge i el comerç local”. Freixanet ha denunciat que l’equip de govern “viu completament cansat i desconnectat” de la realitat de la ciutat i ha recordat a Larrosa que pot triar entre “la dreta que comparteix partit polític amb Feijóo i Mazón” i “l’esquerra que vetlla per un canvi real del model de ciutat”. La regidora ha dit que ERC “no vol la Lleida dels 180.000 habitants que creix a base de barris degradats”, sinó que “vol apel·lar als joves lleidatans que viuen a les grans capitals en una habitació i que no poden tornar a Lleida perquè no tenen opcions reals de construir un futur digne”.