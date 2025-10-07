El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha centrat el seu discurs d’obertura del segon debat de política general del seu mandat a a apujar l’aposta sobre l’habitatge, una carpeta indispensable per als Comuns, amb un anunci per construir més 214.000 habitatges. Una mesura que se suma als 50.000 habitatges de protecció oficial que va anunciar ara fa un any, i de la qual ha fet un balanç satisfactori i ha afirmat que la meitat estaran en producció el 2026. En canvi, ha demanat més temps a Esquerra Republicana per presentar la proposta de finançament singular, ja que segueixen les negociacions intenses, segons ha dit ell, entre la Generalitat i el govern espanyol per tancar una proposta. Illa, de fet, ha deixat la carpeta del finançament per al final, i ho ha vinculat amb la petició que ha fet als seus dos socis prioritaris perquè s’obrin a acordar els pressupostos per a l’any 2026. “És un compromís troncal del meu Govern”, ha assegurat el president sobre l’acord d’investidura pel finançament singular amb ERC, i ha defensat la necessitat de tenir nous comptes per tirar endavant la seva acció de govern i complir amb els acords d’investidura.
L’anunci estrella que Illa ha fet durant les dues hores que ha durat la seva intervenció ha estat “un acord de país per activar de manera imminent tots els plantejaments urbanístics” i construir fins a 214.000 habitatges a tot Catalunya, que haurà de preveure entre un 40% i el 50% siguin de protecció oficial. És a dir, uns 100.000 habitatges de lloguer assequible que se sumaran als 50.000 anunciat l’any passat. En total, si sumem una mesura i l’altra, Illa s’ha fixat l’objectiu d’assolir 150.000 habitatges de protecció oficial incentivant la col·laboració publicoprivada i amb el tercer sector per aconseguir aquest objectiu. “Hem radiografiat durant aquest any el país pam a pam, poble a poble, ciutat a ciutat, per detectar tots els sectors destinats a habitatge que hi ha a Catalunya”, ha assegurat per explicar la proposta, però ha donat molt pocs detalls de com ho pensa dur a terme, un aspecte que han subratllat els grups parlamentaris, sobretot els socis preferents, per lamentar la manca de concreció.
En canvi, Illa no ha anunciat grans avenços amb el finançament singular, i s’ha limitat a demanar “paciència” als republicans per assolir bons acords, que ho posen com una condició indispensable per negociar els pressupostos. El president de la Generalitat ha dit que encara estan treballant la proposta amb el govern espanyol, i ha deixat clar que farà una proposta concreta quan la tinguin a punt. “No és senzill, és complex”, ha avisat als republicans, i ha afegit que “a alguns els semblarà poc i en voldran més, a altres els semblarà massa i en voldran menys”. “Escoltarem a tots”, ha sostingut el president, que també ha assenyalat que valoraran totes les propostes pel seu contingut. D’altra banda, i vinculant els acords d’investidura, que, segons ha dit, està disposat a complir, a l’aprovació d’uns nous pressupostos. “Tota acció de govern necessita pressupostos per ser desplegada”, ha defensat, i ha demanat als seus socis prioritaris que el suport per tirar-los endavant. Durant el debat, Illa ha passat de puntetes per carpetes com la llengua, on no ha fet cap proposta concreta per capgirar la situació d’emergència lingüística i, d’altra banda, ha anunciat la creació de noves places per estudiar Medicina a Catalunya, que es duplicaran progressivament fins a l’any 2031, però sense reservar places a estudiants d’instituts catalans.
ERC, Comuns i CUP lamenten la manca de concreció
L’anuncia d’Illa amb la construcció d’habitatge ha provocat crítiques per la manca de concreció per part d’ERC i Comuns, els socis prioritaris d’Illa per a la legislatura, i també per la CUP. La portaveu d’ERC, Ester Capella, ha dit en una breu valoració que la seva formació veu amb bons ulls l’anunci que ha fet en el debat de política general, però ha lamentat la manca de concreció. En aquest sentit, han dit que estan oberts a estudiar la proposta i que “no tanquen la proposta a res”, però ha reclamat que la mesura també contempli la possibilitat de rehabilitar pisos i que el govern espanyol perquè cedeixin els habitatges que encara en mans de la Sareb. Amb tot, ha celebrat que els socialistes s’han mogut “cap a l’esquerra” en matèria d’habitatge, després que Illa hagi fet referència a intervenir el mercat, però ha afegit que ERC no pararà d’insistir-hi fins que el president digui que cal treure l’habitatge de la lògica especulativa del mercat. D’altra banda, els republicans han advertit pel finançament que “qui espera, desespera” i que Catalunya no pot esperar més per un finançament just, però tampoc no s’han mostrat molt contundents.
Els Comuns han qualificat de triomfalista el discurs d’Illa i lamentat que l’anunci en matèria d’habitatge sigui tant a llarg termini. “Què li diem a tota la gent que ara mateix no pot pagar el lloguer i no pot pagar la hipoteca? Nosaltres el que demanem al president és que no faci esperar cinc anys aquesta gent”, ha demanat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha exigit imposar sancions als propietaris que incompleixin la llei d’habitatge: “S’ha d’atrevir, d’una vegada per totes, a fer complir la llei, perquè fer anuncis és gratuït”, ha afirmat. Finalment, la CUP ha retret al president de la Generalitat que faci “anuncis buits i patrocinats” al debat de política general. “No podem estar jugant com si estiguéssim jugant a classe de primer d’economia”, ha assenyalat el diputat Xavier Pellicer. “Les preguntes clau són: Quin serà el règim de propietat? Seran públics? Qui els pagarà? Si es paguen amb diners privats, per què els privats estaran interessats a pagar-los? Com es determinarà el preu? Quin impacte tindran en els municipis”. “No ens agradaria estar en el lloc dels socis del PSC, perquè és immens el gripau que s’hauran d’empassar”, ha sentenciat.
Illa: “En aquesta cambra falten Carles Puigdemont i Lluís Puig”
Junts per Catalunya, que havia supeditat el debat a l’acord de Brussel·les, ha qualificat el discurs de Salvador Illa a la “política ficció” i ha dit que el president “viu al país de les Meravelles”. Ho ha dit després que Illa només hagi fet referència a l’amnistia, i hagi evitat parlar del reconeixement nacional, de fet ha parlat molt poc de llengua i ha concretat encara menys, i del concert econòmic perquè s’ha centrat en la proposta de finançament singular d’ERC. L’única referència d’Illa a les reivindicacions dels de Carles Puigdemont s’ha produït a l’inici del ple quan ha demanat “l’aplicació àgil, efectiva i plena” d’una llei d’amnistia “aprovada pel Congrés i validada pel Tribunal Constitucional”. “En aquesta cambra falta gent: falten Carles Puigdemont i Lluís Puig”, ha dit, tot insistint que el seu Govern està “plenament compromès” en l’aplicació de l’amnistia i el retorn de l’expresident i l’exconseller.