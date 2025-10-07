ERC considera que, de moment, els anuncis de la construcció de 214.000 pisos, no està malament. Ara bé, avisa que cal veure la lletra petita com ara l’equilibri territorial o les polítiques de rehabilitació o el gruix de l’habitatge en mans de la SAREB; l’entitat que es va quedar força immobles amb la crisi immobiliària del 2008. Aquesta és l’opinió expressada per la portaveu dels republicans, Ester Capella, tot just el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat amb el seu discurs el debat d’orientació política que obre oficialment el curs polític parlamentari. Un discurs on ha esbossat un pla per la construcció d’aquests habitatges fins al 2030.
Capella també ha reivindicat que moltes de les reivindicacions que ha fet Illa en el seu discurs són fites encetades pel Govern de Pere Aragonès. Per altra banda, ha avisat a Illa que cal bellugar la negociació de la millora del finançament perquè “qui espera, desespera”. En aquest sentit, ha avisat al president que “perquè hi hagi pressupostos ha d’avançar la negociació del sistema de finançament”. Així ha instat Illa a “complir i honorar” l’acord del finançament singular. Capella ha estat força suau en la forma i el contingut a l’espera de la seva intervenció en rèplica en la jornada del debat que s’ha de celebrar aquest dimecres.
“El PSC s’ha mogut a l’esquerra”
Capella ha estat prou condescendent amb els socialistes i fins i tot, els ha destacat cert canvi, a parer seu, de la seva estratègia política. “El PSC s’ha mogut a l’esquerra. Però no pararem que hem de treure l’habitatge de la lògica especulativa del mercat”, ha remarcat Capella. La portaveu republicana però, ha insistit que “no tanca la porta d’entrada a res” i que estudiaran la proposta d’Illa. “Entrarem al detall”, ha afegit. La portaveu republicana ha insistit en la idea que cal un “país equilibrat”, i que la Catalunya “sencera” s’expressi a partir de l’equilibri territorial, i no es densifiquin més les ciutats “ja densament poblades”.