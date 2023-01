El president de la Generalitat, Pere Aragonès, només assistirà a la part protocol·lària de la cimera hispanofrancesa del pròxim dijous i no participarà de les reunions entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat que Aragonès “només assistirà a la benvinguda” i ho ha emmarcat en el protocol habitual d’una trobada entre “dos caps d’estat que no organitza la Generalitat”.

Plaja també ha explicat que la Generalitat es va assabentar que la cimera tindria lloc a Barcelona per la premsa i que la Moncloa no va mantenir cap comunicació prèvia amb el Govern. “Aragonès serà al MNAC com a màxim representant de la ciutadania de Catalunya” perquè no vol deixar “cap espai sense representació” ni “desaprofitar cap oportunitat” de reivindicar els grans temes que afecten el país.

El president espanyol Pedro Sánchez juntament amb el president de la República Emmanuel Macron i el primer ministre portuguès António Costa | EP

La portaveu ha reconegut que la Moncloa no ha respost la carta que el Govern va enviar la setmana passada amb una llista de punts de gran interès per a les relacions entre Catalunya i França que es podien tractar durant la cimera. Un dels punts era proposar a Macron que donés suport a l’oficialitat del català a les institucions europees o que es facin passes per concretar el projecte H2Med entre Barcelona i Marsella.

Junts fa una crida a la mobilització durant la cimera

Mentre Aragonès serà a la benvinguda de la cimera entre Espanya i França, al carrer les entitats i els partits independentistes es mobilitzaran per protestar contra Pedro Sánchez. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha fet una crida a la mobilització el pròxim dijous. “La necessitat de passar pàgina d’alguns els fa confondre el desig amb la realitat”, ha afirmat. “Ni coneixien el poble de Catalunya quan va començar el Procés, ni el coneixen ara”. Turull ha retret a Pedro Sánchez que doni el Procés per acabat i ha assegurat que s’acabarà quan ho decideixin les urnes.