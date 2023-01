Illa critica ERC per manifestar-se contra la cimera i demana suport a Aragonès

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat a Esquerra Republicana que es manifesti contra la cimera hispano-francesa d’aquest dijous al matí. Illa no entén la postura dels republicans, que per una banda es manifesten, mentre el seu president assistirà a la mateixa trobada amb Sánchez i Macron. “Són coses difícils d’entendre voler fer una cosa i la contrària. Té difícil explicació. El que ha de fer un partit en el què milita el president de la Generalitat és donar suport a la feina del president de la Generalitat i punt”, ha de defensat en una entrevista a Ràdio Euskadi.

A més, ha defensat Aragonès per assistir a la cimera i considera que “fa el que ha de fer” un president de la Generalitat. Alhora, ha celebrat que la trobada certificarà la construcció d’un hidroducte entre Barcelona i Marsella. “Voler veure altres coses és equivocar el relat”, ha assegurat.

Salvador Illa, Primer Secretari del PSC 15/12/22 / Mireia Comas

Illa qüestiona Aragonès

Pel que fa als pressupostos, Illa ha qüestionat la voluntat d’acord del Govern amb els socialistes, ja que considera que els republicans haurien de cedir. “Ens vam oferir a l’agost. Voluntat d’acord sempre n’hi ha hagut. El que no sé si aquesta voluntat també hi és per part del Govern. Disposats a negociar, no a adherir-nos”, ha afirmat en roda de premsa des del País Basc.

Proposta “integral”

El líder socialista català ha tornat a insistir que la seva proposta és de “mínims” i que es tracta d’una “proposta integral”. “És un tot”, ha afirmat Illa instant el president Aragones a dir si accepta els plantejaments dels socialistes. També ha reivindicat els macroprojectes, com són el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. De fet, ha admès que “està sent molt difícil” arribar a acords sobre els pressupostos.