Foment fa costat al PSC i pressiona ERC perquè cedeixi amb els macroprojectes

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pressionat ERC perquè cedeixi amb el Hard Rock per acontentar el PSC i desencallar l’acord de pressupostos, que està en punt mort des de fa setmanes pel xoc entre el Govern i els socialistes sobre com abordar macroprojectes com el complex de joc i apostes projectat a Tarragona, l’aeroport del Prat o el Quart Cinturó. El PSC insisteix a vincular els tres projectes al seu vot favorable als pressupostos i ERC vol unes negociacions a part.

Sánchez Llibre ha afirmat que totes les parts han de “fer cessions”, igual que ha fet la patronal en uns pressupostos que tenen un “excés de pressió fiscal”, però que han acceptat per responsabilitat. “Considerem molt important que es puguin posar d’acord amb aquestes infraestructures competitives”, ha dit l’empresari. El Govern ha anunciat aquest dilluns que no comparteix la visió del PSC respecte als macroprojectes, però que està disposat a estudiar alternatives que ofereixin resultats similars al “totxo” que proposen els socialistes. Foment ha donat suport a l’ampliació de l’aeroport del Prat i ha reivindicat la finalització de la B-40 en nombroses ocasions durant els últims anys.

Un avió enlairant-se a la tercera pista de l’aeroport del Prat el 9 de setembre de 2021 / ACN

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha explicat des del País Basc que no està segur que el Govern vulgui arribar a un acord sobre els pressupostos. “Ens vam oferir a l’agost. Voluntat d’acord sempre n’hi ha hagut. El que no sé si aquesta voluntat també hi és per part del Govern. Disposats a negociar, no a adherir-nos”, ha repetit una vegada més el líder socialista, que ha defensat que “negociar significa cedir per part de tots” i alhora s’ha negat a modificar ni una coma de la proposta “integral” del PSC, que e partit defensa com un “tot”.

Foment critica els impostos a les grans empreses impulsats per Sánchez

L’empresari també ha aprofitat per criticar els impostos als beneficis extraordinaris de les grans empreses impulsats pel govern de Pedro Sánchez perquè considera que són un “gran error” i poden tenir efectes contraproduents. “Hem d’intentar que hi hagi una fiscalitat justa i que els empresaris que mantinguin la seva activitat industrial puguin tenir els beneficis corresponents per poder invertir i mantenir els llocs de treball”, ha afirmat.

Sánchez Llibre també ha reclamat més “rigor i serietat i menys populisme” a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per comparar-lo amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant un acte a Barcelona. “Els polítics amb els polítics i els empresaris amb l’economia”, ha etzibat.