Llum verda als impostos temporals a bancs, energètiques i grans fortunes

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta matinada els impostos temporals a la banca, a les empreses energètiques i a les grans fortunes amb 186 vots a favor, 152 en contra i 10 abstencions. La proposició de llei del PSOE i Podemos ha comptat amb el suport dels independentistes catalans, Bildu, Més País i Compromís, mentre que el PNB i el PDeCAT s’han abstingut després que el govern espanyol hagi acceptat les seves esmenes per limitar l’impost a les energètiques a l’1,2% dels seus ingressos.

L’impost a la banca preveu gravar el 4,8% sobre l’import net o el marge d’interessos i comissions de les entitats de crèdit que superin els 800 milions d’euros en aquestes partides. Pel que fa a l’impost a les grans fortunes es limitarà a aquelles persones amb més de tres milions d’euros i serà complementari a l’impost de patrimoni, de competència autonòmic, per la qual cosa només tributaran pel tram de patrimoni no gravat per les CCAA. El ministeri d’Hisenda preveu recaptar 4.500 milions d’euros en dos anys entre els dos impostos.

L’impost a les energètiques exclou del gravamen els ingressos procedents de les tarifes regulades – com la PVPC elèctrica, el TUR del gas o la bombona de butà– i els ingressos regulats vinculats a les xarxes de transport i distribució d’electricitat i gas natural. El nou impost temporal només afectarà els ingressos de l’activitat empresarial a l’estat espanyol i descarta gravar les filials a l’estranger.

La directora general de l’FMI, Kristalina Georgieva / ACN

L’FMI dona suports als impostos a la banca i les energètiques

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha qualificat “d’apropiats” els nous impostos impulsats pel govern espanyol per gravar els bancs i les energètiques per fer front a la crisi econòmica. En un informe aprovat aquesta setmana, l’organisme internacional ha justificat incrementar els gravàmens a les empreses i persones menys afectades per la crisi, però assegura que cal fer un seguiment de la seva implementació. “Caldrà fer un seguiment sobre la disponibilitat de crèdit i la resiliència dels bancs, així com dels incentius a la inversió de les empreses energètiques”, alerta.