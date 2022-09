L’impost espanyol a les elèctriques s’adaptarà a la proposta de la UE

L’impost a les elèctriques anunciat el passat juliol pel president del govern Pedro Sánchez s’adaptarà a les noves propostes fiscals europees. Després de l’anunci d’una taxa als beneficis extraordinaris de les empreses productores d’energia amb combustibles fòssils, la ministra d’Hisenda Maria Jesús Montero ha confirmat a una entrevista a Antena 3 que la fiscalitat espanyola “s’ajustarà a la figura comunitària” quan l’Eurocambra estableixi la seva forma.

La base imposable del tribut espanyol és la facturació de les companyies. Així, l’impost grava l’1,2% del conjunt de la xifra de negoci de les companyies amb vendes per sobre dels 1.000 milions d’euros. La figura anunciada ahir pel Parlament Europeu, però, aposta per una fórmula diferent. El gravamen comunitari adreça els “beneficis extraordinaris” de les elèctriques que generin energia amb combustibles fòssils, amb un del 33% dels guanys addicionals. Queda per resoldre com adaptarà el ministeri del ram la norma a les directrius europees, en tant que la base i les quanties són amplament diferents.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, durant la seva intervenció en el debat de l’estat de la Unió Europea, celebrat al Parlament d’Estrasburg / ACN

Espanya, al capdavant

Montero ha celebrat l’adaptació comunitària a l’aposta espanyola per taxar les elèctriques, tot apuntant que l’Estat ha “portat la iniciativa” durant la crisi energètica i “Europa ha vingut al darrere”. En aquest sentit, ha insistit que “un cop Europa acabi la seva discussió i veiem com es formula, ajustarem la nostra legislació a la figura que s’hagi consensuat”.

Crítiques al PP

Des del govern han atacat l’oposició per les posicions oposades als seus homòlegs europeus que manté a la cambra legislativa espanyola. El Partit Popular Europeu va acceptar les directives europees entre les que consta l’impost a les elèctriques, però també la reclamació d’un salari mínim digne o el reforç de la inspecció de treball. Montero ha subratllat la contradicció que suposa “posicionar-se en contra de demanar un esforç extraordinari a les energètiques i a la banca” des de Madrid però “canviar de posició amb una política tramposa” quan els socis europeus accepten una norma similar.

La ministra d’Indústria Reyes Maroto s’ha afegit a les crítiques de Montero cap als populars. En declaracions des de Barcelona, Maroto ha enlletgit les “contradiccions” del president del Partit Popular Alberto Núñez Feijóo pel que fa al nou impost europeu. Montero apunta que si bé els populars europeus han acceptat la proposta final del 33% dels beneficis extraordinaris de la UE, el PP va votar en contra de l’anteprojecte de la taxa espanyola, i, per tant, va “rebutjar el debat”.

Els populars, però, consideren que les propostes espanyola i europea “no son comparables”. La portaveu dels conservadors al congrés dels diputats, Cuca Gamarra, ha respost la ministra en una entrevista a RNE que “Europa parla de gravar beneficis, mentre que el govern parla de facturació” –tot i que l’impost aprovat a l’Eurocambra és, en termes relatius, molt més elevat sobre els guanys empresarials que l’espanyol sobre la facturació–. La representant del PP ha reclamat a l’executiu central que “rectifiqui en la direcció correcta” i s’adapti a la norma europea.