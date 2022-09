Impostos o marges: qui ha de perdre per abaixar la inflació?

L’escalada de preus dels aliments els últims mesos ha portat a la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, a posar sobre la taula una limitació dels preus dels aliments bàsics a tot l’Estat. Aquest simple fet ha despertat un munt de posicionaments al respecte tant a favor com en contra, però hi ha un fet en el qual tothom coincideix, s’ha d’implementar un mecanisme per frenar aquesta escalada de preus, que actualment és el principal factor pel qual la inflació segueix per sobre dels dobles dígits. Aquest mecanisme, a priori i més enllà d’invents, té dues possibles solucions, o rebaixar els marges de beneficis de les grans distribuïdores o reduint els impostos, com ara l’IVA, i, per tant, afectant la capacitat recaptatòria de l’Estat.

Per un costat, sindicats i ONG són partidaris de limitar els preus, bàsicament perquè estan a favor d’augmentar la capacitat recaptatòria i també perquè troben inacceptable que uns pocs es beneficiïn d’una situació tan delicada i crítica com la inflació que s’està vivint. Un exemple d’aquest fet és Justícia Alimentària, que ha proposat limitar els preus dels aliments i també reduir al 0% l’IVA dels aliments considerats saludables i així donar un més fàcil accés a l’alimentació saludable. A més, també reclamen que l’Estat vigili la cadena alimentària i sancioni tots els casos d’abús en el preu dels aliments bàsics.

El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco / ACN

En aquesta línia, Comissions Obreres, a través del seu secretari general, Javier Pacheco, ha celebrat les mesures proposades per la vicepresidenta Díaz, però ha recordat que “fa mesos que anem dient que és necessari” establir aquest sostre per als preus dels aliments bàsics, ja que són els ciutadans els que “estan pagant uns grans preus pels productes independentment dels seus costos”. Més enllà d’aquest fet, Pacheco ha carregat també contra els empresaris del sector assegurant que uns “dels que més s’estan forrant” i ha afegit que l’arrel del problema no la trobem en els impostos sinó en la banda dels beneficis de les grans empreses. Per acabar, Pacheco ha insistit en la “cobdícia” dels representants de la indústria de la distribució alimentària.

Els economistes no veuen viable la limitació de preus

A l’altra part de l’equació hi trobem, per exemple, al Col·legi d’Economistes de Catalunya que aquest dimarts ha mostrat una idea completament contrària a la del sindicat i l’ONG. En un comunicat, els economistes asseguren que la proposta de Yolanda Díaz de limitar el preu dels aliments bàsics presenta “múltiples disfuncions” i que aquest fet provoca que, per tant, no sigui “ni viable ni recomanable” aplicar-lo, ja que introduiria tensions “en una situació ja de per si complexa”.

Concretament, el CEC considera que la mesura portaria a fomentar “la concentració empresarial en el sector de la distribució i una agressió al petit i mitjà comerç i als petits productors locals, ja que només hi han estat cridades i hi poden respondre les grans empreses de distribució”. En aquest sentit, els economistes alerten que “el marge mitjà en la distribució de productes d’alimentació i neteja és molt petit (d’entre l’1 i el 5%) i les empreses de comerç han hagut d’afrontar, importantíssimes pujades en el preu de l’energia i els carburants”. En canvi, el CEC creu que les “grans empreses de distribució poden tenir la capacitat financera d’assumir aquesta rebaixa o topall en el preu i fins i tot la poden considerar una inversió en màrqueting” i afegeix que “fins i tot poden intentar recuperar-la augmentant els preus d’altres productes, cosa que torna a anar en contra dels interessos dels consumidors”.

Per tot plegat, la presidenta de la Comissió de Retail del Col·legi, Núria Beltran, considera que aquesta “és una mesura més efectista que efectiva” i afegeix que “si es vol ajudar a la població en risc d’exclusió, s’hauria d’anar a les causes, no als efectes”. Per la seva part, el degà del Col·legi, Carles Puig de Travy, coincideix amb la proposta realitzada pel sector de la distribució conforme “el govern espanyol podria ajudar els consumidors més vulnerables rebaixant l’IVA o eliminant-lo en alguns casos”.