El control de preus és una “persuasió moral”, segons Escrivá

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del govern central, José Luís Escrivá, ha negat que la proposta de limitació del cost dels productes bàsics dels seus companys d’executiu Yolanda Díaz i Alberto Garzón sigui “un mecanisme de control de preus“. El socialista considera que, si bé la mesura apel·la a la responsabilitat de les grans distribuïdores amb els consumidors, “no és una norma ni un mecanisme coercitiu per limitar els preus”.

Escrivá, en declaracions a RNE, ha descrit l’acord que Díaz i Garzón han posat sobre la taula de les cadenes alimentàries com una forma de “persuasió moral” pensada per instar les empreses a assistir les famílies “davant l’escalada de preus”. Si bé el ministre considera que una baixada del cost de la cistella de la compra seria “positiva” en l’actual context d’inflació, reconeix que aquesta mena d’acords “de vegades funcionen i de vegades no”. L’aplicació de la mesura, explica, no depèn només de la voluntat d’institucions i supermercats, sinó també de la “infraestructura del mercat”.

Escrivá referma els ponts dins el govern central després de les crítiques llançades cap a Díaz per part de la ministra de defensa Margarita Robles, que va criticar la titular de treball per “voler entrar en un afer que no és de la seva competència”. La vicepresidenta segona, però, ha trobat la mà estesa d’altres ministres socialistes, com el cap de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, que ha lloat els horitzons del control de preus per “tenir aliments, en quantitat i qualitat, suficients i a preus raonables”.

La ministra de Treball i Economia Social del govern espanyol, Yolanda Díaz, es reunirà avui amb la gran distribució / ACN

Nova reunió amb la gran distribució

Díaz ja va testar les aigües amb els grans supermercats el passat dijous amb una reunió amb el director executiu de Carrefour, Alexandre de Palmas. La cadena va entomar la reclamació de la ministra amb una cistella de 30 productes bàsics a preus limitats, si bé aquesta no va entrar a valorar-la. Díaz, en aquest sentit, va dibuixar els límits del control de preus reclamant una llista de productes “a preus congelats” i amb variacions setmanals, acordades sempre amb les empreses.

Durant aquest mateix dilluns, Díaz i Garzón mantindran una trobada amb representants del Consell de Consumidors i Usuaris i les tres associacions principals de supermercats i cadenes de gran distribució –l’Associació de Supermercats Distribuïdors, l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats i l’Associació Espanyola de Distribuïdores, Autoserveis i Supermercats–. La ministra ha apuntat que buscarà l’acord només amb les grans empreses del sector, en tant que “el petit comerç no té capacitat” per aplicar-lo.