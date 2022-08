Díaz dona suport als sindicats: “Tenen tota la raó per mobilitzar-se”

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que “en aquesta ocasió els sindicats tenen tota la raó per sortir al carrer a mobilitzar-se contra la patronal“. Segons Díaz, “la patronal no està a l’altura del seu país en aquest moment i els sindicats tenen raons perquè es mobilitzin”. En una entrevista aquest dilluns al matí a la Cadena SER, la vicepresidenta segona ha criticat que la CEOE estigui “bloquejant la negociació col·lectiva” i s’oposi a augmentar els salaris davant d’una inflació “desbocada”. Díaz ha recordat que el 5 de maig la patronal es va aixecar de la taula de negociació dels convenis col·lectius perquè es negava a revalorar-los.

Díaz ha argumentat que normalment al juliol se’n subscriuen uns 2.000 i enguany només se n’han subscrit 450 perquè “la patronal bloqueja la negociació”. Per això, la vicepresidenta ha insistit que malgrat que ella “no sortirà a manifestar-se”, veu “raons perquè els sindicats surtin al carrer”.

La ministra de Treball i Economia Social del govern espanyol, Yolanda Díaz / ACN

L’increment en defensa no està inclòs en els pressupostos

La vicepresidenta segona ha assegurat que en el sostre de despesa dels pressupostos generals de l’any vinent negociat amb el PSOE aquest estiu no inclou l’increment de la despesa en defensa. “No estava aquest increment”, ha dit Díaz, que ha afirmat que els comptes de l’any que ve han de ser “més que mai útils a la ciutadania”. La vicepresidenta també ha defensat que cal fer una “reforma tributària en profunditat”.

Augmentarà el Salari Mínim

Sobre el salari mínim interprofessional (SMI), Díaz ha dit que és “evident que augmentarà” i ha defensat que ho faci “almenys al 60% del salari mitjà”. “Això és el topall mínim”, ha afirmat la vicepresidenta, que ha explicat que convocarà els agents socials per abordar-ho al novembre quan es conegui la inflació anual mitjana.

Díaz no ha confiat a assolir un acord tripartit, ja que la patronal ja no va participar de l’acord per apujar l’SMI enguany. La vicepresidenta ha afirmat que l’SMI es revalora tenint en compte “la inflació, la participació dels salaris en la renda nacional, la productivitat i la situació econòmica del país”.

La vicepresidenta segona ha pronosticat que l’atur creixerà a l’agost “en la línia normal” d’aquest mes i ha remarcat que l’increment de l’atur al final de l’estiu està “dins de la normalitat”. Díaz ha opinat que l’Estat no acabarà l’any en recessió.

Plataforma ‘Sumar’

Díaz ha reiterat que la plataforma ‘Sumar’ no pretén fer “una sopa o suma de sigles” de diferents formacions sinó que és un “moviment ciutadà”. La vicepresidenta segona ha dit que “mai competeix”, tampoc amb el PSOE en l’intent d’apropar-se a la ciutadania. “Ara està de moda escoltar, vol dir que funciona, escoltem molt”, ha dit, i ha afirmat que sigui on sigui el 2023 treballarà perquè el PP no arribi a la Moncloa.