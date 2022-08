Yolanda Díaz assegura que el salari mínim s’apujarà “més que mai”

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dijous que el salari mínim interprofessional s’apujarà “més que mai” i ha apostat perquè superi el 60% del salari mitjà a l’Estat. En declaracions des dels passadissos del Congrés dels Diputats, la ministra ha garantit que l’augment es durà a terme i ha remarcat el “moment de màxima excepcionalitat política” i d’una inflació “com mai no havíem conegut des de segle passat”. D’altra banda, la vicepresidenta del govern espanyol ha reclamat a la CEOE que “es comprometi amb el seu país” i ha expressat el seu “suport explícit” a les mobilitzacions sindicats contra la patronal espanyol.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi / EP

La influència de la inflació

Díaz ha recordat que l’article 27 dels Estatuts dels Treballadors constata que, entre d’altres, un dels supòsits per revaloritzar l’SMI és la inflació i la situació econòmica del país, que és de “màxima incertesa”, ha dit. La titular de Treball ha comentat que en relació a la comissió d’experts prevista per al pròxim dia 2 de setembre traslladarà la necessitat que l’increment se situï “més enllà” de la senda del 60% del salari mitjà a l’Estat.

Crítiques al CEOE

“Crec que el senyor Garamendi sap molt bé què està passant al nostre país i bloquejar la negociació dels convenis col·lectius no és una bona recepta”, ha assenyalat. Díaz ha fet aquestes declaracions a la porta del Congrés on aquest dijous es debat la convalidació del decret d’estalvi energètic, que segons la ministra ha de “pal·liar la situació econòmica i social de màxima preocupació al nostre país”. “El que volen els ciutadans és política útil”, ha comentat la ministra, que s’ha mostrat convençuda que el text tirarà endavant.

En aquesta línia, els principals sindicats de l’Estat espanyol, UGT i Comissions Obreres, van avisar d’una calor calenta si no s’apujaven el salari mínim interprofessional, que ara mateix està situat en 1.000 euros al mes. Van advertir de mobilitzacions si no es tirava endavant aquesta mesura i van criticar a CEOE per no voler asseure’s a negociar.