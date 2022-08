El govern espanyol vol que l’SMI sigui del 60% del salari mitjà el 2023

El govern espanyol està analitzant un augment del Salari Mínim Interprofessional de fins al 60% del salari mitjà espanyol per al 2023. Justament aquesta mesura s’aplicaria en l’any en què hi ha eleccions a l’estat espanyol i als municipis. La notícia l’ha donat el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista a La Sexta on ha avançat que a principis de setembre es reunirà una comissió d’experts per analitzar quant s’ha de pujar el salari mínim i quins efectes tindrà en l’economia. El que ha donat per fet, però, és que s’apujarà el salari malgrat no concretar en quina quantitat.

Actualment el salari mínim interprofessional està situat en els 1.000 euros al mes dividits en 14 pagues. Segons la comissió assessora que es va reunir l’any passat l’escenari d’augment pel 2023 l’hauria de situar en 1.049 euros al mes en 14 pagues, tot i que no és segur perquè la inflació podria fer variar les quantitats.

Sis mesos de la pujada per al 2022

El Consell de Ministres del govern espanyol va aprovar el passat mes de febrer l’augment de l’SMI amb caràcter retroactiu fins a l’1 de gener d’aquest 2022. La mesura no va rebre el suport de les patronals empresarial, la CEOE, però sí dels sindicats, que van celebrar l’aprovació quan Yolanda Díaz la va fer oficial. Aquesta pujada suposarà uns 35 euros mensuals més per a les persones que cobren l’SMI, el que es tradueix en un increment del 3,6% en relació amb l’SMI anterior.

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social va defensar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què es va oficialitzar que aquesta mesura acosta l’Estat a les “portes d’Europa” quant a millora salarial, el que també passaria si finalment augmenta encara més el 2023.